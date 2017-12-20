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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Курскэнерго за 11 месяцев передало потребителям 4 млрд кВт*ч электроэнергии

Курскэнерго за 11 месяцев передало потребителям 4 млрд кВт*ч электроэнергии

20 декабря 2017, 11:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" подвели итоги деятельности по передаче электрической энергии за 11 месяцев текущего года. В указанный период потребителям было передано 4 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 58,8 млн кВт*ч больше, чем за аналогичный рассматриваемый период прошлого года. Прирост полезного отпуска связан с увеличением потребления со стороны предприятий аграрного сектора и физических лиц.

Потери электроэнергии по итогам 11 месяцев 2017 года снижены на 16,7 млн кВт*ч относительно аналогичного периода прошлого года. Улучшению показателей способствовала реализация целого ряда организационно-технических мероприятий, таких как, замена провода на перегруженных ЛЭП 10 и 0,4 кВ, замена ответвлений в жилые дома на СИП, сезонное отключение трансформаторов, выравнивание нагрузок по фазам, регулировка напряжения на трансформаторных подстанциях. Кроме того за 11 месяцев 2017 года энергетиками выявлено 442 факта. бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии общим объемом свыше 8,7 млн млн кВт*ч.

Сэкономленного объема достаточно, чтобы в течение трех месяцев обеспечивать электроснабжением Льговский район Курской области с населением свыше 14 000 человек.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
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