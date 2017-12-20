Николай Никифоров представил Дмитрию Медведеву планы мероприятий программы "Цифровая экономика"

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров представил на заседании Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности планы мероприятий программы "Цифровая экономика": "Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов", "Информационная инфраструктура" и "Информационная безопасность". Правительственная комиссия прошла под председательством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Напомним, 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир Путин поставил задачу Правительству РФ разработать программу "Цифровая экономика" и заложить долгосрочную технологическую основу для роста экономики России. Программа и структура ее управления были утверждены летом 2017 года.

Глава Минкомсвязи сообщил о том, что российские ведущие технологические компании учредили отдельную автономную некоммерческую организацию "Цифровая экономика". "Она объединила сотни ведущих российских компаний и тысячи экспертов, которые и готовили планы мероприятий", — отметил Николай Никифоров.

Министр также остановился на вопросе финансирования утвержденных на Правительственной комиссии планов мероприятий. Он сообщил, что несмотря на то что в планах мероприятий содержатся определенные обоснования бюджетных затрат, в целом такие решения на заседании не принимались. "Они будут отдельно рассматриваться уже в рамках последующего цикла бюджетного планирования. Утвержденные планы мероприятий в целом запрашивают около 520 млрд рублей финансирования, из них около 170 млрд рублей — это финансирование бюджетное, из которого предусмотрено уже около 50 млрд. Мы изначально говорили, что определенная часть задач в проекте федерального бюджета уже утверждена. Планируется и достаточно серьезное внебюджетное финансирование — более 300 млрд рублей. Это средства наших крупнейших компаний, предприятий отрасли, которые будут направлены на реализацию планируемых мероприятий", — сказал глава Минкомсвязи.

Утвержденные планы мероприятий позволят с января 2018 года начать реализацию программы "Цифровая экономика". Она обозначает ключевой набор целей и задач, создающих условия для развития экономики, которая использует данные как новую экономическую сущность.

"Мы собираем и создаем данные с помощью разных сенсоров и источников, передаем, храним, обрабатываем и на основе этих данных получаем дополнительную экономическую эффективность, а в итоге улучшается и качество жизни. Считаем, что это серьезная составляющая для дальнейшего поступательного экономического роста нашей страны. А основана она будет на планах мероприятий", — прокомментировал Николай Никифоров.

Работа над последним планом мероприятий "Кадры и образование", согласно поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, завершится в январе 2018 года. Также глава Минкомсвязи подчеркнул, что планы мероприятий "будут корректироваться как минимум раз в год, а может быть, даже чаще".

"Основную задачу здесь выполняют именно предприятия, сама индустрия. Это не программа, реализуемая министерствами или ведомствами, как в традиционном смысле мы привыкли воспринимать государственные или федеральные целевые программы. Программа “Цифровая экономика” действительно сильно отличается. Здесь во главе угла стоят интересы индустрии, тех компаний, чьими руками и создается преимущество, лидерство Российской Федерации в эту новую цифровую эпоху", — резюмировал министр.