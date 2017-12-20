Нижновэнерго подключил к электросети три церкви в Нижегородской области

В ноябре 2017 г. специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение трех православных церквей в Нижегородской области. В общей сложности религиозным учреждениям было предоставлено 45 кВт новых мощностей.

Две церкви было подключено к электросети в Бутурлинском районе, в селах Уварово и Инкино. В первом энергетики обеспечили электроснабжение церкви в честь святителя Николая Чудотворца, во втором – в честь Казанской иконы Божией Матери. Обе они будут получать электроэнергию от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ "Бутурлино". Религиозные учреждения обеспечили максимальной мощностью по 15 кВт каждое.

Столько же было предоставлено церкви в честь всех святых в с. Починки Нижегородской области. Она находится в зоне обслуживания Арзамасских электросетей Нижновэнерго и будет снабжаться электроэнергией от ПС 110/35/10 кВ "Починки".

В нижегородской электросетевой компании осознают значимость своевременного технологического присоединения социально значимых объектов в регионе, в том числе религиозных учреждений. Напомним, ранее энергетики подключили к электросети храм в пгт Гидроторф Балахнинского района.