Нижновэнерго подключил к электросети здание военного госпиталя в Нижнем Новгороде

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение военного госпиталя Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде. Медицинской организации предоставлена максимальная энергомощность 2354 кВт.

Для подключения военного госпиталя к электросети энергетики спроектировали и проложили две кабельные линии 10 кВ от распределительного пункта (РП) Нижновэнерго до границ присоединяемого участка, а также выполнили накладку двух резервных линейных ячеек в РП.

Технологическое присоединение социальных, в том числе медицинских, учреждений является одной из приоритетных задач Нижновэнерго, поскольку эта деятельность создает условия для повышения качества жизни населения Нижегородской области.