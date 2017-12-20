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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Нижновэнерго подключил к электросети здание военного госпиталя в Нижнем Новгороде

Нижновэнерго подключил к электросети здание военного госпиталя в Нижнем Новгороде

20 декабря 2017, 11:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение военного госпиталя Приволжского регионального командования внутренних войск МВД России на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде. Медицинской организации предоставлена максимальная энергомощность 2354 кВт.

Для подключения военного госпиталя к электросети энергетики спроектировали и проложили две кабельные линии 10 кВ от распределительного пункта (РП) Нижновэнерго до границ присоединяемого участка, а также выполнили накладку двух резервных линейных ячеек в РП.

Технологическое присоединение социальных, в том числе медицинских, учреждений является одной из приоритетных задач Нижновэнерго, поскольку эта деятельность создает условия для повышения качества жизни населения Нижегородской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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