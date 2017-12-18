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Отраслевые новости: Энергетика

Около 5 тысяч жителей Приморья останутся без электроснабжения в канун новогодних праздников

Около 5 тысяч жителей Приморья останутся без электроснабжения в канун новогодних праздников

20 декабря 2017, 12:42
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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Почти 740 млн рублей задолжало население Приморского края за потребленную электроэнергию. В связи с наличием многомиллионных долгов филиал ПАО "ДЭК" - "Дальэнергосбыт" увеличил количество отключений. В декабре без электроснабжения рискуют остаться около 5 тысяч недобросовестных потребителей на сумму 120,9 млн рублей. Их них около 2 тыс., проживающих в приморской столице.

Прежде чем отключить должника, "Дальэнергосбыт" информирует о наличии задолженности и необходимости её погашения - и лишь после этого использует своё законное право на приостановление электроснабжения. Напомним, благодаря изменениям, внесённым в ПП РФ № 354, с января этого года упрощена процедура уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было предупреждать дважды об отключении электроэнергии, то теперь достаточно единожды поместить информацию об имеющейся задолженности и планируемом ограничении в счёте-квитанции на оплату электроэнергии, после чего в течение 20 дней долг должен быть погашен.

Данные изменения в законодательстве упростили процедуру по ограничению электроснабжения должников и позволили значительно активизировать работу энергокомпании в этом направлении. Так, за 10 месяцев года "Дальэнергосбыт" приостановил подачу энергоресурса в дома и квартиры свыше 27 тысяч потребителей, чей долг превысил два норматива. После введения ограничительных санкций, а также в результате претензионно-исковой работы должники оплатили 1,5 млрд. рублей.

"Дальэнергосбыт" рекомендует не затягивать с оплатой, выплатить имеющиеся долги и оплатить текущее электропотребление.

Компания: ПАО "ДЭК"
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