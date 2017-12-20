Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 миллионов рублей

28 ноября, на территории предприятия «Орловский кабельный завод», состоялся процесс утилизации контрафактной кабельной продукции, беспрецедентный по своему масштабу. В течение целого дня, сотрудники завода уничтожали километры кабельной продукции, общей стоимостью свыше 6 миллионов рублей. В качестве наблюдателей были приглашены представители регионального отделения Торгово-промышленной палаты РФ и представители портала RusCable.Ru.

Анатолий Устинов, руководитель «Орловского кабельного завода» (Группа компаний «Камит»), и его команда решили бороться с некачественной продукцией на рынке КПП всесторонне, и начали с самих себя, быстро перейдя от слова к делу. Предприятие заключило и успешно практикует сотрудничество с несколькими компаниями производителями и дилерами кабельной продукции, в рамках которого, партнеры изготавливают кабельную продукцию под торговой маркой ОКЗ. Доверяя производство продукции под собственной маркой другим заводам, требования к качеству товара компания сделала еще более высокими.

С целью не допустить на рынок контрафактную продукцию под маркой ОКЗ, все партнеры были предупреждены, что, в рамках сотрудничества, весь товар, не прошедший входной контроль, будет подлежать утилизации. По словам Анатолия Устинова, через этот процесс пришлось пройти всем компаниям-партнерам. Однако, далеко не в таких масштабах, как в случае «НПО Кабель-С».

В ноябре 2017 года, «Орловский кабельный завод» выявил нарушения по толщине наружной оболочки и электрическому сопротивлению токопроводящей жилы в произведенной «НПО Кабель-С» партии кабеля серии ВВГ-Пнг(А) под торговой маркой ОКЗ. Для защиты своей репутации, в ущерб экономической составляющей, руководство компании вынесло решение об утилизации почти 210 (двухсот десяти) километров кабеля.

Процесс уничтожения брака занял без малого весь день, что дало время представителям портала RusCable.Ru взять интервью у Анатолия Устинова, руководителя ОКЗ и генерального директора ТД «Камит». В этом интервью мы в мельчайших подробностях узнали о всех деталях конфликта, о принципах работы развивающегося производства в современных условиях, о реалиях рынка и о том, как борются с контрафактом по-настоящему.

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