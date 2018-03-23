Причиной пожара в доме престарелых в Новой Москве могло стать короткое замыкание

По предварительным данным причиной пожара в частном доме престарелых в Новой Москве могла стать неисправность в электрооборудовании и короткое замыкание. По факту происшествия будет назначена пожарно-техническая экспертиза и проведена служебная проверка, передает телеканал "Россия 24".

Всего в пансионате проживали 53 постояльца, их временно разместили по разным медучреждениям: в центре паллиативной помощи и госпиталях ветеранов войн. Возгорание произошло днем 20 декабря, пламя потушили примерно через полчаса.

В результате ЧП никто не погиб, но 23 человека пострадали. Они госпитализированы в три больницы, в том числе в НИИ Склифосовского. Один человек находится в тяжелом состоянии.