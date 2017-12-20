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Отраслевые новости: Россия

Продажи новых электромобилей в РФ за 11 месяцев выросли на 30%, до 82 машин

Продажи новых электромобилей в РФ за 11 месяцев выросли на 30%, до 82 машин

20 декабря 2017, 14:31
Рубрика: Россия
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

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Продажи новых электромобилей в РФ в январе-ноябре 2017 года выросли на 30%, до 82 машин, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"В январе-ноябре 2017 года объем рынка новых легковых электромобилей в России составил 82 единицы, что на 30% больше, чем годом ранее (63 штуки)", - говорится в сообщении.

При этом самым популярным электрокаром в РФ является Tesla, на долю которой приходится почти 70% от общего объема рынка. За одиннадцать месяцев россияне приобрели 56 электрокаров Tesla, в том числе 42 кроссовера Model X и 14 седанов Model S, передает ПРАЙМ.

Кроме того, в РФ были проданы 22 электрокара Nissan Leaf, три новых Renault Twizy и один Mitsubishi i-MiEV.

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