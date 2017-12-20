Промышленность тяготеет к рецессии

Росстат в ноябре зафиксировал мощнейший спад промпроизводства с октября 2009 года — 3,6% по сравнению с ноябрем 2016 года — и негативный перелом тренда (см. график). Он сопровождался фронтальным снижением выпуска в добыче (минус 1%), обработке (минус 4,7%), электроэнергетике (минус 6,4%), водоснабжении и водоотведении (минус 5,7%), притом что чиновники Минэкономики, ЦБ и аналитики ждали возврата промпроизводства к слабому росту. На оживление промышленных настроений (рост спроса и выпуска) указывали и опережающие индикаторы.

Большинство экспертов сходятся в том, что помимо действия соглашения ОПЕК+, ограничивающего добычу нефти, и затухания крупных госстроек столь резкий провал выпуска объясняется действием краткосрочных конъюнктурных факторов: подскоком выпуска с 1,6% в октябре до 3,4% в ноябре 2016 года (он объяснялся переходом Росстата на новые классификаторы) и теплым ноябрем 2017 года. "В октябре было на один рабочий день больше, чем годом ранее. Если бы не это, уже в октябре индекс выпуска составил бы около 99%",— добавляют в ЦМАКП.

Впрочем, спад промышленности вряд ли можно объяснить лишь колебаниями температуры и конъюнктуры. С учетом сезонности снижение выпуска в ноябре, по данным Росстата, составило 1,4% против 0,1% в октябре и 0,5% в среднем за месяц в третьем квартале. По оценкам ЦМАКП, очищенная динамика промпроизводства составляла минус 0,8%, минус 0,2% и минус 0,2% соответственно, а "слабое снижение производства наблюдается с начала второго квартала". При этом в ноябре основной спад затронул отрасли, производящие инвесттовары и товары повседневного спроса, а некоторый рост наблюдался лишь в пищевой промышленности и выпуске товаров длительного пользования.

И если заместитель главы Минпромторга Василий Осмаков убежден, что "в промышленности продолжается период медленного восстановления", то бывшие прогнозисты Минэкономики говорят о рецессии — "не о стагнации, а о спаде", как выразился глава совета Московской международной валютной ассоциации Кирилл Тремасов. Вклад промышленности в рост ВВП в четвертом квартале, вероятнее всего, будет отрицательным. Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев считает, что рост ВВП в четвертом квартале замедлится до 1%, а в 2018 году — до нуля из-за исчерпания факторов коррекционного отскока.

Истчник: Коммерсант