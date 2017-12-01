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Проведена модернизация оборудования по производству транспонированных проводов на заводе "Москабельмет - обмоточные провода"

В рамках программы развития предприятия группы компаний ООО "Москабель – Обмоточные провода" была произведена запланированная модернизация участка производства транспонированных проводов. Совместно с зарубежными партнерами была произведена замена основного узла транспонирования.

Модернизация оборудования увеличила производительность при изготовлении транспонированных проводов более чем на 20%.

В результате модернизации оборудования существенно расширена номенклатура выпускаемых изделий за счет возможности изготовления проводов малых сечений и снижен минимальный порог шага транспозиции, что позволило производить высокотехнологичные провода обладающими большей гибкостью.

В рамках программы развития предприятия была произведена запланированная модернизация участка производства транспонированных проводов.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"
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