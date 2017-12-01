Проведена модернизация оборудования по производству транспонированных проводов на заводе "Москабельмет - обмоточные провода"

Встречай весну с нами
20 декабря 2017, 13:16
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОВОД
В рамках программы развития предприятия группы компаний ООО "Москабель – Обмоточные провода" была произведена запланированная модернизация участка производства транспонированных проводов. Совместно с зарубежными партнерами была произведена замена основного узла транспонирования.
Модернизация оборудования увеличила производительность при изготовлении транспонированных проводов более чем на 20%.
В результате модернизации оборудования существенно расширена номенклатура выпускаемых изделий за счет возможности изготовления проводов малых сечений и снижен минимальный порог шага транспозиции, что позволило производить высокотехнологичные провода обладающими большей гибкостью.
В рамках программы развития предприятия была произведена запланированная модернизация участка производства транспонированных проводов.