"Сарансккабель" - лауреат конкурса 100 лучших товаров России

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса Программы "100 лучших товаров России" 2017 года продукция ООО "Сарансккабель", стала дипломантом в номинациях "Продукция производственно-технического назначения" и "Новинка года". Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Национальном театре Республики Мордовия в рамках Всемирного Дня качества.

Победителем конкурса признан силовой кабель среднего напряжения с изоляцией из этиленпропиленовой резины торговой марки "СКЭПРОН". Продукция данной марки обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Это прежде всего возможность прокладки во взрывоопасных зонах всех классов, а так же вибростойкость, гибкость, морозостойкость.

Кабели с этиленпропиленовой резиной являются одним из приоритетных видов продукции, производимых на предприятии.

В настоящий момент реализуются крупные контракты на поставку кабелей торговой марки "СКЭПРОН" на Московский НПЗ и ряд крупных нефтеперерабатывающих компаний России.