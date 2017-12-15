Системы электрообогрева для освоения шельфовых проектов Арктики: опыт ГК "ССТ"

Группа компаний "Специальные системы и технологии" представила свой опыт и решения для освоения шельфовых месторождений на VII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Интерес к Арктике неуклонно растет. Развитие арктической зоны — стратегическая государственная задача. В ее решении важна синергия бизнеса, власти и гражданского общества. Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", который прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 6 декабря 2017 года, ежегодно становится площадкой для диалога всех заинтересованных сторон. Его проведение способствует конструктивному взаимодействию и кооперации в научно-образовательной и социально-экономической сферах.

Форум проводит межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" (АСПОЛ), возглавляемая Артуром Чилингаровым, специальным представителем Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. В мероприятии приняло участие 1,6 тыс. делегатов из России и других стран.

Главной темой форума этого года стало развитие в Арктике опорных зон и полярных территорий. Обсуждались крупнейшие арктические нефтегазовые проекты (в частности, "Ямал СПГ", на котором в начале декабря состоялась первая отгрузка сжиженного газа). Среди факторов, способствующих реализации экономического потенциала Арктики, были названы развитие транспортной инфраструктуры и отечественных импортозамещающих технологий. Практическим примером решений, необходимых для освоения арктических шельфов, являются системы промышленного электрообогрева, которые обеспечивают защиту от замерзания и позволяют поддерживать температуру в суровых климатических условиях. Программу импортозамещения по данному направлению активно реализует Группа компаний "Специальные системы и технологии".

Компания приняла участие в рабочей сессии "Создание оборудования и технологий для освоения арктического шельфа", состоявшейся 5 декабря. С докладом выступила Евдокия Рукавишникова, заместитель генерального директора по развитию. Она представила опыт и решения ГК "ССТ" для повышения надежности и безопасности освоения шельфовых месторождений. В частности, системы электрообогрева могут применяться на морских ледостойких платформах, судах, верфях, объектах береговой инфраструктуры, подводных комплексах и трубопроводах, вертолетных площадках. Они способны обеспечить защиту от климатических рисков технологического оборудования, а также узлов и агрегатов спецтехники в условиях Арктики, во взрывоопасных и агрессивных средах.

Евдокия Львовна подчеркнула: "Особенностью арктических проектов является необходимость создания технологий и решений конкретно под проект. Группа компаний “Специальные системы и технологии” имеет обширный опыт применения систем электрообогрева на объектах в условиях Крайнего Севера и Арктики. Компания располагает многолетней отраслевой экспертизой и собственным научно-исследовательским центром, инжиниринговой компанией для разработки, производства, поставки и монтажа систем электрообогрева. Так, для реализации проекта обогрева ледостойкой платформы им. Ю. Корчагина нашими специалистами были найдены и успешно реализованы решения для всех специфических и нестандартных ситуаций".

В своем выступлении Евдокия Рукавишникова кратко рассказала о технологиях ГК "ССТ" для электрообогрева морских нефтедобывающих платформ, судов и объектов береговой инфраструктуры. Среди уникальных разработок компании — гибкий скин (индукционно-резистивный кабель гибкий, ИРКГ), который может применяться для обогрева подводных и подземных трубопроводов. Он защищен от воздействия агрессивной внешней среды герметичной стальной гофрированной оболочкой. Его основные преимущества: низкие затраты на строительно-монтажные работы, возможность укладки внутри трубопровода и простота монтажа.

Специалистами ГК "ССТ" спроектировано и смонтировано свыше 10 тысяч систем промышленного обогрева трубопроводов и резервуаров для объектов ТЭК, среди которых Заполярное, Бованенковское и Харьягинское месторождения, ледостойкие стационарные платформы на месторождениях им. Ю. Корчагина, им. В. Филановского, а также платформа "Жданов А" в туркменистанской части Каспийского моря.