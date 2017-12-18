Смоленскэнерго рассказало бизнесменам об особенностях техприсоединения и закупочных процедур на круглом столе "Государственная поддержка субъектов МСП"

В Смоленске в КВЦ им. Тенишевых прошел круглый стол "Государственная поддержка субъектов МСП", организатором которого выступил Центр поддержки предпринимательства Смоленской области. На встрече обсудили вопросы, связанные с технологическим присоединением (ТП), и доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго". Перед участниками выступили начальник управления взаимодействия с клиентами Смоленскэнерго Александр Войцеховский, начальник отдела по работе с заказчиками филиала Евгений Вашенков и ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала Надежда Алтунина.

Во встрече с энергетиками приняли участие индивидуальные предприниматели и собственники предприятий Смоленской области, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, финансовые директора, руководители коммерческих служб и отделов развития. Бизнесменов подробно проинформировали о деталях предоставления услуги технологического присоединения, об изменении законодательства, о мерах, принимаемых филиалом для упрощения процедуры ТП, повышения прозрачности взаимоотношений с потребителями. Евгений Вашенков разъяснил представителям малого и среднего бизнеса этапы технологического присоединения, рассказал об услуге "техприсоединение под ключ", когда выполнение всех входящих в обязанности потребителя мероприятий в рамках ТП берут на себя энергетики и ответил на все интересующие вопросы.

Также бизнесменам рассказали о порядке подачи он-лайн заявок на технологическое присоединение с помощью личного кабинета на официальном сайте компании на странице lkk.mrsk-1.ru.

В свою очередь Надежда Алтунина ответила на вопросы предпринимателей о закупочных процедурах, организуемых филиалом.

Подобные встречи с потребителями, на которых энергетики рассказывают об особенностях технологического присоединения к сетям и отвечают на вопросы участников, проходят ежеквартально. Следующее мероприятие для потребителей запланировано провести уже в начале 2018 года. За участие в круглом столе "Государственная поддержка субъектов МСП" филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" был вручен сертификат.