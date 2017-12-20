Средний срок подключения к сетям в Ингушетии составил 87 дней

В филиале ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго" (входит в группу компаний "Россети") подвели итоги работы по технологическому присоединению за одиннадцать месяцев 2017 года. С января по декабрь энергетики исполнили 655 договоров техприсоединения на общую мощность 27,23 МВт. Выручка по заключенным договорам за отчетный период – 1 млн 175,72 тыс. рублей. Средний срок осуществления технологического присоединения к сетям составил 87 дней.

"Филиал сегодня обладает достаточным производственным ресурсом для реализации договоров технологического присоединения – оптимизированы внутренние процессы, созданы интерактивные сервисы, расширен клиентский сервис, усилен внутренний контроль за реализацией обязательств перед потребителями. В результате, мы наблюдаем значительный рост заявок на подключение к сетям – за 11 месяцев 2017 года в компанию поступило 987 заявок против 871 в 2016", – прокомментировал итоги директор филиала Султан Цечоев.

Процедура технологического присоединения содержит четыре этапа: подача заявки на технологическое присоединение; заключение договора; исполнение обязательств по договору как заявителем в пределах его земельного участка, так и сетевой организацией до границ этого участка; фактическое присоединение и подписание документов о технологическом присоединении.

Подать заявку можно различными способами. Прийти в офис электросетевой компании с документами о праве собственности на присоединяемый объект, либо самому оформить заявку с помощью типовых форм, размещенных на официальном сайте ПАО "МРСК Северного Кавказа" и направить ее почтовым отправлением.

Подать заявку и заключить договор можно и с использованием электронной цифровой подписи через "Личный кабинет клиента" на официальном сайте МРСК Северного Кавказа, а благодаря интерактивному сервису для потребителей на едином ресурсе портал-тп.рф можно узнать ориентировочную стоимость технологического присоединения и объем свободной мощности на ближайшем к земельному участку центре питания. Посредством "Личного кабинета" можно также отслеживать движение заявки и статус ее выполнения. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт – как для физических, так и для юридических лиц. На сайте МРСК Северного Кавказа размещена видеоинструкция, в которой раскрывается процедура осуществления технологического присоединения льготных категорий заявителей.

Напомним, чтобы получить интересующую информацию о сроках и правилах технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго", необходимо обратиться в Отдел технологического присоединения или позвонить по телефону 8 (8732) 22-21-35.