Свыше 30 случаев нарушения охранных зон ЛЭП зафиксировано в юго-западном энергорайоне

С начала 2017 года на территории ответственности филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") Юго-Западные электрические было зафиксировано 33 случая повреждения объектов электросетевого хозяйства с участием автотранспортных средств. Ориентировочный ущерб, причиненный компании, составил более 600 тысяч рублей. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил охраны электрических сетей, привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.

В течение года более 10% всех отключений, в том числе плановых, было связано с повреждениями кабельных линий при проведении раскопок, с наездами автотранспорта на опоры линий электропередачи и несанкционированными погрузочно-разгрузочными работами в охранных зонах ЛЭП.

Во всех случаях специалисты филиала оперативно восстанавливали электроснабжение потребителей, параллельно проводя работу по взысканию с виновных лиц ущерба в пользу энергокомпании.

– Охранная зона ЛЭП – место повышенной опасности. Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица и организации продолжают нарушать требования безопасности при проведении работ в охранных зонах. Это может стать причиной не только отключения потребителей от электроэнергии, но также несет за собой потенциальную угрозу жизни и здоровью самих нарушителей, – поясняет директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

При организации каких-либо видов работ в охранных зонах ЛЭП требуется обязательное согласование и письменное разрешение энергетической компании.

Обо всех случаях повреждения электрооборудования необходимо немедленно сообщить по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.