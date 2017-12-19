"Т Плюс" заказала пункты управления для новых солнечных станций в Оренбуржье

Группа "Т Плюс" подписала договор с поставщиком оперативных пунктов управления солнечными станциями в Новосергиевке и Сорочинске Оренбургской области. В результате конкурентных процедур им стало ООО "Электрум", г. Самара. Начало строительных работ намечено на первый квартал 2018 года.

В зданиях оперативных пунктов управления будет располагаться обслуживающий персонал и все оборудование, предназначенное для контроля параметров работы солнечных станций общей мощностью 105 МВт. Конструкция зданий – блочно-модульная, благодаря чему сроки монтажа резко сокращаются.

Пункты управления будут оснащены всеми необходимыми инженерными коммуникациями, вентиляцией, системами освещения и отопления, охранно-пожарной сигнализацией, а также системой контроля и управления доступом. Пространство под зданиями ОПУ планируется использовать для прокладки кабельных трасс.

