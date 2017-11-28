В МРСК Центра состоялось торжественное открытие подстанции "Привокзальная"

В торжественной церемонии открытия подстанции 110/6 кВ "Привокзальная" г. Липецка приняли участие исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Сергей Коваль, заместитель главы администрации Липецкой области Александр Наролин, начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Альберт Соковых.

Реконструкция одного из значимых и масштабных проектов в Липецкой области подстанции 110/6 кВ "Привокзальная" началось чуть больше года назад. Ее модернизация была необходима не только в связи с приходом новых технологий, но и продиктована временем. Ведь подстанция "Привокзальная" была введена в эксплуатацию в далеком 1970 году. Последний раз открытое распределительное устройство 110 кВ питающего центра реконструировалось в 1983 году, а в 2002 году была проведена замена блоков отделителей - короткозамыкателей, смонтировано два элегазовых выключателя 110 кВ. С тех пор электрооборудование на подстанции не обновлялось до 2016 года.

"Масштабная реконструкция подстанции "Привокзальная" демонстрирует инновационный подход ПАО "МРСК Центра" к развитию и модернизации действующего сетевого комплекса электроэнергетической отрасли региона. Энергетики Липецкой области идут в ногу со временем. В Липецкой области образованы новые энергетические мощности с современным отечественным электрооборудованием. Это результат совместной работы администрации области и МРСК Центра" - подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Александр Наролин.

Ввод новых мощностей одной из главных подстанций Липецка позволил в значительной мере повысить надежность электроснабжения потребителей. Подстанция "Привокзальная" обеспечивает электроснабжение Центральной и Северо-Западной части города Липецка, в том числе и таких социально-значимых объектов как несколько котельных, Центральная городская клиническая больница, Дворец спорта "Звездный".

"Подстанция "Привокзальная" - крупный инвестиционный проект ПАО "МРСК Центра", отвечающий последним техническим разработкам в области инновационного строительства энергообъектов. Особенно приятно, что это событие произошло накануне нашего профессионального праздника. Это подарок и для липчан, и для всех энергетиков" - отметил в своем выступлении исполняющий обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Сергей Коваль.