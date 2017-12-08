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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Псковэнерго впервые проходит День оперативного работника

В Псковэнерго впервые проходит День оперативного работника

20 декабря 2017, 12:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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С 2018 года во всех производственных отделениях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" ежеквартально будет организовано проведение Дня оперативного работника. Впервые такое пробное специализированное мероприятие для персонала, осуществляющего оперативное обслуживание оборудования распределительных сетей 0,4 кВ и выше, проводится сегодня, 19 декабря, в Западных электрических сетях предприятия.

По словам начальника диспетчерской службы "Псковэнерго" Александра Федотова, День оперативного работника является разновидностью производственно-технической учебы. Мероприятие нацелено на повышение профессионального уровня данной категории персонала, позволит отработать системный подход по предупреждению ошибочных действий при проведении переключений, оперативному реагированию и принятию управленческих решений по координации действий, направленных на предупреждение и ликвидацию технологических нарушений и чрезвычайных ситуаций.

В повестку сегодняшнего дня, в частности, включены вопросы изучения принципов действия и особенностей вновь вводимого оборудования, проработка требований локальных нормативных актов и информационных материалов ПАО "Россети", имеющих практическое применение при проведении оперативного обслуживания электроустановок, освоение передовых приемов и методов повышения эффективности технологических процессов, анализ имевших место несчастных случаев, технологических нарушений и аварий, отказа устройств, а также эффективности используемых методов их устранения.

Занятия проходят на действующих энергообъектах, диспетчерских пунктах, учебно-тренировочных полигонах и в учебных классах. Сначала оперативный персонал повторяет теоретическую часть и последовательность технических мероприятий по обеспечению безопасности работ, связанных с отключением электроустановок, а затем практикуются в выполнении переключений.

Сегодня участие в практикуме принимают порядка 80 специалистов из числа диспетчеров ЦУС, производственного отделения и РЭС, электромонтеры бригад ОВБ и дежурные подстанций. Со следующего года в таких проверках знаний будет участвовать весь оперативный и оперативно-ремонтный персонал "Псковэнерго" – а это в общей сложности 630 работников из всех районов области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"

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