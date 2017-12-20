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Отраслевые новости: Энергетика

В Хабаровском крае энергетики и судебные приставы поддержали общероссийский рейд по взысканию задолженности в пользу ТЭК

В Хабаровском крае энергетики и судебные приставы поддержали общероссийский рейд по взысканию задолженности в пользу ТЭК

20 декабря 2017, 14:41
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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Представители Филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" и УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО присоединились к общероссийскому рейду по взысканию задолженности в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса. На территории Хабаровского края судебные приставы-исполнители совместно с энергетиками отправились к злостным должникам и посетили около 1 тысячи адресов, где проживают неплательщики за электроэнергию. Общая сумма их задолженности по исполнительным производствам составляет более 5 млн.рублей.

"В настоящее время на принудительном исполнении находится около 38 тысяч исполнительных документов на абонентов-физических лиц филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт". Многие из них предпочитают не выплачивать долг даже по решению суда, поэтому мы вынуждены вести совместную работу с судебными приставами по взысканию долгов с неплательщиков в принудительном порядке,- рассказывает начальник Управления правового обеспечения по Хабаровскому краю Филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" Ольга Яскина. - Только за один день участники совместных рейдов произвели в Хабаровском крае 13 арестов имущества, из них 8 арестов в г. Хабаровске. 16 потребителей вызвались оплатить свои долги, накопленные в течение 2017 года, в добровольном порядке судебному – исполнителю. Более 20 абонентам введено ограничение подачи энергоресурса в квартиры и дома".

С целью сокращения задолженности за потребленную электроэнергию филиалом ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт" и УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО массовые рейдовые мероприятия по взысканию задолженности проводятся на постоянной основе. До конца 2017 года планируется проведение более 60 рейдов в отношении должников за электроэнергию на территории всего Хабаровского края. В результате совместных мероприятий, приуроченных к общероссийскому рейду по взысканию задолженности, в пользу Дальневосточной энергетической компании в течение суток по месту жительства должников за электроэнергию было арестовано более 20 единиц бытовой техники, электроники и т.д. Законодательством предусмотрено, что арестованное имущество будет возвращено законным владельцам, только в случае полного погашения задолженности за электроэнергию, исполнительского сбора и расходов, понесенных в ходе принудительного исполнения. В противном случае данное имущество будет выставлено судебными приставами на торги.

Компания: ПАО "ДЭК"

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