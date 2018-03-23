В исполнительном аппарате МРСК Северного Кавказа подведены предварительные итоги года

На совещании под руководством генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" Юрия Зайцева рассмотрены предварительные итоги деятельности за 11 месяцев 2017 года. В мероприятии приняли участие все руководители филиалов и управляемых обществ компании.

"Мы подводим итоги в преддверии заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором планируется рассмотреть, в том числе, деятельность топливно-энергетического комплекса, состояние платежной дисциплины, а значит, и нашей работы в целом, - начал Юрий Зайцев. - У нас есть неплохие результаты по оплате на розничный и оптовый рынки электроэнергии, немного улучшили мы ситуацию по снижению потерь, ряду других показателей. Но сегодня я хотел бы от каждого из вас услышать не только о достижениях, но и поговорить о проблемах".

Руководители региональных энергокомпаний доложили о выполнении производственных планов и программ, остановились на проблемных вопросах, характерных для отдельных подразделений.

Общий стойкий тренд – полное выполнение мероприятий годовой ремонтной программы, снижение числа технологических нарушений и аварийности, а также потерь электроэнергии. Перевыполнены плановые показатели уровня надежности оказываемых услуг. Как следствие – за год крупных аварий не отмечено. Неплохие результаты получены и в выполнении договоров по технологическому присоединению – повсеместно зафиксирован рост объемов подключения новых потребителей к сетям при снижении среднего времени до 90 дней.

Отдельного внимания заслуживает работа с региональными органами власти по установлению тарифа на следующий период регулирования. Генеральный директор МРСК Северного Кавказа призвал подчиненных более тесно контактировать по этому вопросу с региональными тарифными комиссиями и не допустить резкого снижения тарифа за счет услуг на передачу электроэнергии.

Юрий Зайцев поблагодарил руководителей энергокомпаний за добросовестный труд и нацелил их на продуктивную работу в новом году.