В рамках Школы лидеров энергетики состоялось вручение Кубка АО "СО ЕЭС" лучшему вузу-партнеру и лучшему студенту-энергетику

В подмосковном Домодедове подвела итоги Школа лидеров энергетики. Участие в ней принимали победители образовательных мероприятий 2017 года, организованных АО "Системный оператор Единой энергетической системы", а также проходивших в рамках совместной работы АО "СО ЕЭС" и ПАО "ФСК ЕЭС" на базе молодежной секции РНК СИГРЭ.

План образовательных мероприятий 2017 года включал олимпиады, лекции, инженерные чемпионаты, викторины и форумы по электроэнергетике. Участие в них приняло в общей сложности свыше 5 тысяч студентов электроэнергетических и электротехнических специальностей ведущих технических вузов России, а также стран ближнего зарубежья.

Участниками Школы лидеров энергетики стали победители этих мероприятий – 50 будущих энергетиков и молодых специалистов, в числе которых работники АО "СО ЕЭС" и магистранты, проходящие обучение по программам специализированной подготовки по заказу Системного оператора в вузах-партнерах компании.

Оператором Школы выступил Фонд "Надежная смена". Тема Школы в этом году – "Инновационные направления развития электроэнергетики". В ходе мероприятия все участники были разделены на команды под руководством опытных наставников, в число которых вошли и специалисты АО "СО ЕЭС". В течение четырех дней Молодым и будущим энергетикам предстояло прослушать лекции экспертов отрасли, решить инженерный кейс "Инновационные направления развития электроэнергетики России", посетить с экскурсией подземную подстанцию 220 кВ Сколково, принять участие в тренингах по командообразованию и личной эффективности. Также в рамках Школы прошла научно-популярная акция − викторина по естественным наукам и инженерно-техническим знаниям "Всероссийская лабораторная".

По итогам соревнования были определены лучшие команды Школы. В их числе оказались и команды наставников – специалистов Системного оператора.

Так, второе место Школы лидеров энергетики заняла команда под наставничеством ведущего эксперта Службы РЗА Филиала АО "СО ЕЭС" Московское РДУ Михаила Савватина, в состав которой вошли Владимир Кизин, ведущий специалист Службы РЗА Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ, и Александр Беляев, магистрант Национального исследовательского Томского политехнического университета, проходящий обучение по программе специализированной подготовки Системного оператора.

Третье место в составе команды ведущего специалиста службы РЗА Филиала АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ Дениса Гуры заняли магистранты, проходящие обучение по программе специализированной подготовки АО "СО ЕЭС": Виталий Наумов (Ивановский государственный энергетический университет), Дарья Тучина и Павел Вивчарь (оба Северо-Кавказский федеральный университет), Татьяна Дудкина (Национальный исследовательский Томский политехнический университет), Василий Лобачев (Самарский государственный технический университет).

Новшеством Школы лидеров энергетики в этом году стало учреждение специальной премии "Кубок АО "СО ЕЭС" по электроэнергетике" в номинациях "Лучший вуз года" и "Лучший студент года". За значительный вклад в подготовку кадров для электроэнергетики премией был награжден давний партнер Системного оператора – Ивановский государственный энергетический университет. Лучшим студентом был назван Владимир Чухманов − магистрант Национального исследовательского Томского политехнического университета, проходящий обучение по программе специализированной подготовки АО "СО ЕЭС". Также он стал победителем в викторине "Всероссийская лабораторная".

Помимо этого, магистрант Ивановского государственного энергетического университета Федор Смирнов, также проходящий обучение по программе специализированной подготовки АО "СО ЕЭС", вошел в число лучших студентов 2017 года по версии Молодежной секции РНК СИГРЭ.