XV специализированная выставка "Нефть. Газ. Энерго - 2018"

Нефтехимический комплекс является одной из самых мощных и развитых отраслей экономики Оренбургской области и включает в себя нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия и производства.

Уже 15 лет выставка "Нефть.Газ.Энерго" успешно содействует развитию ТЭК региона, укрепляет бизнес связи, позволяет лидерам отечественной промышленности обмениваться научно-техническим опытом и устанавливать новые деловые контакты.

Постоянными участниками выставки являются как небольшие компании, так и флагманы отрасли: ООО "Газпромдобыча Оренбург", ОАО "Газпром межрегионгаз Оренбург", Воронежский механический завод, Бугульминский механический завод, АО "Новый Поток" (Москва), Холдинг "БелОМО" (Минск) и др.

Экспозиция охватывает широкий спектр тематических разделов: добыча нефти и газа (технологии и оборудование); геология, геофизика, сейсмическое оборудование и услуги; транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; переработка нефти, газа; нефтехимия; производство нефтепродуктов; строительство объектов нефтяной и газовой промышленности; трубы и трубопроводы; электротехническое и энергетическое оборудование; энергосберегающие конструкции, оборудование, технологии, охрана окружающей среды и промышленная безопасность.

Выставку традиционно сопровождает насыщенная программа деловых мероприятий, в рамках которой производители могут обсудить вопросы импортозамещения и стратегию повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Предприятия, которые хотят заявить о себе и развиваться, крупные компании, желающие подтвердить свой высокий статус, и все, кто хочет быть в центре событий топливно-энергетического комплекса региона, приглашаем Вас принять участие в выставке и мероприятиях деловой программы!

Организаторы: Правительство Оренбургской области, Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, Союз "ТПП Оренбургской области" и ООО "УралЭкспо".

Подробная информация: (3532)67-11-03, 67-11-05 www.uralexpo.ru