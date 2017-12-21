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Новости компаний

"ЭМ-КАБЕЛЬ" поздравляет с Днём энергетика!

ЭМ-КАБЕЛЬ поздравляет с Днём энергетика!

22 декабря 2017, 17:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ

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Уважаемые коллеги!

22 декабря - профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности.

Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создаются одни из самых необходимых благ – тепло и свет, которые обеспечивают комфорт в домах, школах, больницах и офисах.

Хотелось бы пожелать Вам профессиональных успехов в Вашем нелегком труде, счастья, удачи в делах, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!

Коллектив ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"

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Компания: ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
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