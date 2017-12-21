"ЭМ-КАБЕЛЬ" поздравляет с Днём энергетика!

Встречай весну с нами
22 декабря 2017, 17:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Уважаемые коллеги!
22 декабря - профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности.
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создаются одни из самых необходимых благ – тепло и свет, которые обеспечивают комфорт в домах, школах, больницах и офисах.
Хотелось бы пожелать Вам профессиональных успехов в Вашем нелегком труде, счастья, удачи в делах, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Коллектив ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"