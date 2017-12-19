Эффективность работы энергетиков УГМК получила признание международной организации

В День энергетика руководитель регионального представительства TUV SUD (ТЮФ ЗЮД, ООО "ТМС РУС", крупнейший независимый европейский орган по сертификации) в странах ЕАЭС в Екатеринбурге Сергей Староверов торжественно вручил директору по энергетике УГМК Владимиру Нечитайлову сертификаты на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 "Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по их применению" самой управляющей компании и шести организаций УГМК. Это значимый итог серьезной работы, длившейся не один год.

Наличие сертификата говорит о том, что руководством УГМК приняты на себя обязательства по повышению энергетической эффективности предприятий, снижению воздействия на окружающую среду и выделению ресурсов на реализацию энергосберегающих мероприятий.

"Мне выпала честь от имени сертификационного органа TUV SUD Management Servis GmbH и в целом от концерна TUV SUD Group поздравить коллектив и руководство УГМК-Холдинга с достижением важной вехи на пути развития, – сообщил Сергей Староверов. – К развитию энергоменеджмента в УГМК подошли очень серьезно, и многое было сделано еще до официального старта сертификации. Со своей стороны, во время аудита мы увидели мотивированную, заинтересованную команду, слаженную работу, четкий график, опытных профессионалов своего дела на заявленных площадках. Общее желание построить прозрачную и удобную систему энергетического менеджмента помогли УГМК достичь впечатляющего результата".

Специалисты компании включили энергетический менеджмент во все управленческие процессы холдинга. Была утверждена энергетическая политика организаций и холдинга, а топ-менеджмент организаций выполняет свои обязательства по постоянному улучшению энергорезультативности, отмечают аудиторы. В результате оказались связаны в единую управленческую цепочку процессы планирования расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), производства, эксплуатации оборудования, обучения персонала, контроля результатов, корректирующих воздействий и т.д.

Процесс внедрения и сертификации системы энергетического менеджмента – это долгий путь организационных улучшений. Настроенные процессы будут работать и самоулучшаться благодаря заинтересованности менеджмента УГМК и постоянному контролю со стороны холдинга.

"Снижение энергетических затрат при производстве продукции – одна из наших ключевых задач. Горно-рудная и металлургическая отрасли сами по себе являются энергоемкими: в год УГМК потребляет 6 млрд киловатт-часов электроэнергии и 900 млн кубометров газа. При таких объемах даже небольшое снижение потребления не только обеспечивает существенную экономию и уменьшает себестоимость продукции, но, главное, вносит вклад в энергобезопасность государства и экологию нашей страны", – подчеркнул Владимир Нечитайлов.