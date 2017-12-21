К концу 2017 года более 50 тысяч жителей малых сел и деревень Свердловской области получили бесплатный доступ к сети интернет

15 декабря в поселке Горный Каменского района Свердловской области в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН) состоялся торжественный запуск в эксплуатацию точки общественного доступа в интернет. Она стала одним из финальных объектов программы в 2017 году.

По итогам стройки УЦН в 2014-2017 гг. доступ к бесплатному интернету получили 50 тысяч жителей региона в 139 населенных пунктах с численностью от 250 до 500 жителей. Для этого "Ростелеком" построил почти 500 километров оптоволокна в грунте и по технологии воздушно-кабельного перехода: линии связи "прошли" по линиям электропередач высокого класса напряжения.

Поселок Горный Каменского района с рабочим визитом посетил директор департамента информатизации и связи Свердловской области Алексей Рукавишников.

Алексей Рукавишников, директор департамента информатизации и связи Свердловской области:

"На территории Каменского района строительство по программе устранения цифрового неравенства полностью завершится до конца года. Надеюсь, что теперь поселки и села Богатенково, Горный, Кодинка, Кремлевка, Ленинский, и другие получат дополнительный импульс для развития. Их жители смогут быть в курсе последних событий, разнообразить свой досуг и более активно участвовать в общественно-политической жизни Свердловской области. В том числе получать более трех с половиной тысяч государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал gosuslugi.ru".

Также директор департамента напомнил, что реализация федеральной программы УЦН находится под постоянным контролем губернатора Свердловской области. Глава региона уделяет большое внимание развитию цифровых технологий и услуг связи на Среднем Урале, в том числе, услуг доступа в интернет.

Сергей Павлов, директор по взаимодействию с корпоративным и государственным сегментами Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком":

"В большинстве населенных пунктов, вошедших в проект по устранению цифрового неравенства на территории Свердловской области, интернет был очень медленным или отсутствовал вовсе. Подключение интернета в поселках и деревнях позволит провести модернизацию всей отраслевой инфраструктуры. Линии, которые мы строим, зачастую проходят через расположенные поблизости небольшие поселки и города. Это позволяет существенно повысить качество оказываемых на их территории телеком-услуг, подключить к сети школы, библиотеки, медучреждения, банкоматы и терминалы, развернуть сети мобильных операторов и т.д."

На сегодняшний день по программе устранения цифрового неравенства полностью введены в эксплуатацию точки доступа в Артинском, Байкаловском, Богдановичском, Режевском, Таборинском, Тавдинском, Туринском районах. Планируется подключение населенных пунктов Ачитского, Белоярского, Красноуфимского, Сухоложского, Сысертского и Талицкого районов.

Важно отметить, что "Ростелеком" обнулил тарифы в точках доступа, построенных по проекту УЦН - пользоваться интернетом в них теперь можно абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

Планируется, что всего в рамках госпрограммы в Свердловской области "Ростелеком" построит 1 600 километров оптоволокнных линий связи и подключит интернет в 222 населенных пунктах, в которых проживает почти 79 тысяч жителей.