Конференция по промышленной политике в МГТУ им. Н.Э. Баумана

Группа компаний "Специальные системы и технологии" приняла участие во всероссийской научно-практической конференции по промышленной политике и организации производства "Чарновские чтения".

Мероприятие ежегодно проводит кафедра "Экономика и организация производства" и НОЦ "Контроллинг и управленческие инновации" МГТУ им. Н.Э. Баумана. Конференция носит имя профессора Николая Францевича Чарновского, автора первого в мире учебника по менеджменту.

На Чарновских чтениях традиционно встречаются представители бизнеса, преподаватели и студенты, консультанты, публицисты и журналисты для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов организации производства и промышленной политики.

В этом году в чтениях приняли участие около 150 человек. Группу компаний "Специальные системы и технологии" на мероприятии представлял Артур Мирзоян, GR-директор. В рамках панельной дискуссии "Национальные чемпионы и промышленная политика" он представил опыт участия ГК "ССТ" в приоритетном проекте Министерства экономического развития РФ. Артур рассказал о новых инструментах взаимодействия с органами власти, институтами развития и госкорпорациями. Также он высказал мнение о необходимости развития проекта, повышения узнаваемости статуса "Национальные чемпионы" и его нормативного закрепления.

Напомним, что "Национальные чемпионы" — это инициатива Министерства экономического развития РФ. Задача проекта — обеспечить опережающий рост отечественных частных высокотехнологических компаний-лидеров. Подобные программы господдержки реализуются в азиатских странах, а также в Нидерландах, Франции, ЮАР, Ирландии, Финляндии, Дании и Бельгии.

Отбор в российский чемпионский список осуществлялся в виде национального рейтинга быстрорастущих технологических компаний "ТехУспех". Рейтинг проводится Российской венчурной компанией с 2012 года. В настоящее время в базе "ТехУспеха" — 220 лидеров, среди которых Группа компаний "Специальные системы и технологии". В ходе отборочных процедур ГК "ССТ" подтвердила полное соответствие критериям проекта "Национальные чемпионы" и стала одной из тридцати первых участников программы.

К концу 2020 года половина отобранных нацчемпионов обязана показать рост объема высокотехнологичного экспорта в четыре раза. Как минимум две компании должны выйти на объемы продаж в 1 млрд долларов в год, и не менее десяти — на объемы продаж в 500 млн долларов в год.