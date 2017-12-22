МРСК Сибири увеличит финансирование энергосистемы Республики Алтай

В День энергетика, 22 декабря 2017 года, ПАО "МРСК Сибири" и Правительство Республики Алтай подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в сфере развития энергетического комплекса региона.

Ключевыми пунктами документа стало повышение надежности энергоснабжения жителей республики, консолидация электросетевых активов, развитие инвестиционного климата региона, разработка и реализация мер по принятию экономически обоснованных тарифно-балансовых решений.

- В 2018 году ПАО "МРСК Сибири" инвестирует в электросетевое хозяйство Республики Алтай свыше 280 миллионов рублей вне тарифного источника. В следующем году мы также увеличим финансирование ремонтной программы на 25% по сравнению с 2017 годом. Эти действия, безусловно, позволят повысить надежность энергоснабжения, что положительным образом скажется на качестве жизни населения и темпах развития экономики территории, – прокомментировал условия соглашения генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.

Выделенные средства будут направлены на реконструкцию ПС "Горно-Алтайская", что позволит повысить надежность электроснабжения порядка 40 тысяч горожан, а также школ, больниц, объектов тепло- и водоснабжения культурного центра республики. Кроме того, инвестиции позволят обеспечить технологическое присоединение новых потребителей к электросетям филиала, провести выборочную реконструкцию имеющихся линий 10 кВ, установить почти 950 интеллектуальных приборов учета.

Одним из важных пунктов подписанного соглашения стало решение о строительстве новых линий 110 кВ в районе Манжерока и Бирюзовой Катуни. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, а также осуществить присоединение новых.

- Реализация проекта даст новый импульс для развития инфраструктуры нашего региона, появится дополнительная возможность привлечения инвесторов, развития среднего и малого бизнеса, - отметил Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Александр Бердников.