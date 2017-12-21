На антитеррористической комиссии ПАО "МОЭСК" обсудили вопросы по укреплению безопасности

19 декабря 2017 года состоялось заседание Антитеррористической комиссии ПАО "МОЭСК", посвященное вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов Общества в период подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова.

В заседании, кроме постоянных членов АТК, приняли участие представители Департамента информационной безопасности и защиты объектов ПАО "Россети", Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Министерства энергетики Московской области, Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве, Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве, Главного управления МЧС России по г. Москве, Главного управления МЧС России по Московской области. Филиалы Общества принимали участие в форме видеоконференции.

Александр Филин, первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции, в своем выступлении большое внимание уделил вопросам обеспечения антитеррористической защищенности энергообъектов в период подготовки и проведения праздников, поставил задачи по проведению ряда конкретных мероприятий, в том числе, по созданию условий, препятствующих совершению актов незаконного вмешательства на объектах Общества и обеспечивающих устойчивую их работу в чрезвычайных ситуациях.

Помимо вопросов готовности энергообъектов к предстоящим праздникам, антитеррористическая комиссия заслушала отчеты заместителя директора-главного инженера филиала "Московские высоковольтные сети", директора филиала "Московские кабельные сети" и исполняющего обязанности директора филиала "Новая Москва" об организации работы по укреплению антитеррористической защищенности и безопасности энергообъектов ПАО "МОЭСК", находящихся в хозяйственном ведении указанных филиалов.

В докладах Самылова Павла Владимировича, заместителя директора-главного инженера филиала ПАО "МОЭСК" "Московские высоковольтные сети", Вологина Андрея Викторовича, директора филиала ПАО "МОЭСК" "Московские кабельные сети" и Шомесова Вадима Михайловича, исполняющего обязанности директора филиала ПАО "МОЭСК" "Новая Москва", были отмечены положительные моменты в работе, указаны проблемные вопросы и предложены пути их решения.

Приглашенные представители органов власти Иванов Д.И., Попов А.В., Хритоненков Д.А., Леонов Р.А., Каблахов А.А. приняли активное участие в обсуждении вопросов повестки дня и выработке предложений по организации взаимодействия при решении вопросов обеспечения безопасности объектов ТЭК Московского региона.