Около восьмисот сотрудников МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья награждены отраслевыми и корпоративными наградами в профессиональный праздник

В ПАО "МРСК Центра" ведомственных наград Министерства энергетики Российской федерации удостоен 61 человек. Звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" присвоено начальнику Шарьинского района электрических сетей филиала "Костромаэнерго" Сергею Фокину. Еще шестерым представителям филиалов компании присвоено звание "Почетный энергетик". 19 работников награждены Почетными грамотами Министерства энергетики РФ, еще 35 сотрудникам объявлены Благодарности Минэнерго.

Более 60 представителей МРСК Центра отмечены корпоративными наградами ГК "Россети". За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд звание "Заслуженный работник электросетевого комплекса" присвоено электромонтеру по ремонту воздушных линий из филиала "Курскэнерго" Михаилу Башкееву. Двум работникам филиалов компании вручен Почетный знак "За вклад в развитие электросетевого комплекса" II степени, еще девятерым присвоено звание "Ветеран электросетевого комплекса". Двоим сотрудникам вручены нагрудные знаки "За профессиональное мастерство". 28 работников удостоены Почетных грамот, 19 - Благодарностей ГК "Россети".

51 работник компании получил награды Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики (РаЭл). Более 300 награждены МРСК Центра.

В МРСК Центра и Приволжья ведомственных наград Министерства энергетики РФ удостоены 46 работников: 14 отмечены Почетными грамотами, 32 - Благодарностями Минэнерго.

41 человек отмечен наградами ГК "Россети". Начальник службы релейной защиты, автоматики и метрологии производственного отделения (ПО) "Новомосковские электрические сети" филиала "Тулэнерго" Сергея Дружинин и заместитель начальника службы релейной защиты, автоматики и метрологии ПО "Арзамасские электрические сети" филиала "Нижновэнерго" Александр Серебряков награждены почетными знаками "За вклад в развитие электросетевого комплекса" II степени. Машинист бульдозера ПО "Кировские электрические сети" филиала "Калугаэнерго" Александр Фрольцов занесен на Доску Почета электросетевого комплекса. Почетного звания ГК " Россети" "Ветеран электросетевого комплекса" удостоены 2 энергетика, нагрудного знака "За профессиональное мастерство" - 8 сотрудников компании. 17 работников МРСК Центра и Приволжья получили Почетные грамоты ГК "Россети", еще 21 специалист удостоен Благодарности.

Почетные грамоты РаЭл вручены 17 энергетикам МРСК Центра и Приволжья. На Доску Почета общероссийского отраслевого объединения занесен начальник департамента экономики компании Михаил Кузин. 197 работников отмечены наградами компании.

Большое количество наград, полученных сотрудниками МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, является свидетельством высокого профессионализма и качественной работы всего персонала обеих компаний, а также той значимой роли, которую они играют в обеспечении надежного электроснабжения потребителей и устойчивого развития отечественного электросетевого комплекса.