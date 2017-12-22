ПАО "МРСК Сибири" и АО "Читаэнергосбыт" заключили соглашение о реструктуризации задолженности

Орловский кабельный завод уничтожил контрафакт на 6 млн руб
22 декабря 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компании ПАО "Россети") и АО "Читаэнергосбыт" в рамках достигнутых договоренностей о снижении задолженности за услуги по передаче электроэнергии по сетям филиалов ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" и "Бурятэнерго" подписали Соглашение о реструктуризации задолженности на сумму 1,66 млрд рублей. Обязательства были накоплены в предыдущих периодах, вплоть до июня 2017 года.
Данное соглашение – результат совместной работы энергокомпаний, направленной на урегулирование сложившейся ситуации в сфере расчетов. Стороны подчеркивают, что реализация соглашения позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей Забайкальского края и Республики Бурятия.
Напомним, что в июле 2017 года было подписано трёхстороннее соглашение между Правительством Забайкальского края, ПАО "МРСК Сибири" и АО "Читаэнергосбыт" об урегулировании взаимоотношений по оплате потреблённой электрической энергии и услуг по ее передаче, а также погашения значительной задолженности предприятий ЖКХ и бюджетных организаций.
Соглашение о рассрочке погашения имеющейся заложенности, подписанное в декабре текущего года ПАО "МРСК Сибири" и АО "Читаэнергосбыт" — еще один шаг к нормализации платежной дисциплины в регионах.