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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Сибири" и АО "Читаэнергосбыт" заключили соглашение о реструктуризации задолженности

ПАО МРСК Сибири и АО Читаэнергосбыт заключили соглашение о реструктуризации задолженности

22 декабря 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компании ПАО "Россети") и АО "Читаэнергосбыт" в рамках достигнутых договоренностей о снижении задолженности за услуги по передаче электроэнергии по сетям филиалов ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" и "Бурятэнерго" подписали Соглашение о реструктуризации задолженности на сумму 1,66 млрд рублей. Обязательства были накоплены в предыдущих периодах, вплоть до июня 2017 года.

Данное соглашение – результат совместной работы энергокомпаний, направленной на урегулирование сложившейся ситуации в сфере расчетов. Стороны подчеркивают, что реализация соглашения позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей Забайкальского края и Республики Бурятия.

Напомним, что в июле 2017 года было подписано трёхстороннее соглашение между Правительством Забайкальского края, ПАО "МРСК Сибири" и АО "Читаэнергосбыт" об урегулировании взаимоотношений по оплате потреблённой электрической энергии и услуг по ее передаче, а также погашения значительной задолженности предприятий ЖКХ и бюджетных организаций.

Соглашение о рассрочке погашения имеющейся заложенности, подписанное в декабре текущего года ПАО "МРСК Сибири" и АО "Читаэнергосбыт" — еще один шаг к нормализации платежной дисциплины в регионах.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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