Поздравление Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС" А.Е. Мурова с Днем энергетика

Уважаемые коллеги!

Традиционно для работников и ветеранов отрасли декабрь знаменуется не только подведением итогов года, но и нашим профессиональным праздником – Днем энергетика.

Уходящий 2017 год был для Федеральной сетевой компании юбилейным – исполнилось 15 лет с даты ее основания.

За это время ФСК ЕЭС реализованы сотни проектов, в том числе выдача мощности крупных электростанций, энергообеспечение зимних Олимпийских игр в Сочи, объединение энергосистем, создание энергокольца 330 кВ в Санкт-Петербурге и многие другие.

Уже в этом, юбилейном году построены объекты присоединения Нижне-Бурейской ГЭС, инфраструктура для крупнейшего в России нефтехимического комплекса в Западной Сибири. Возведены и модернизированы центры питания по всей стране. На финальном этапе ключевые системные проекты на Северо-Западе и Юге страны. Были приняты решения, которые позволят компании обеспечить энергией резидентов ТОР на Дальнем Востоке.

Планы на 2018 год не менее амбициозны. Ключевыми задачами являются создание новой инфраструктуры для повышения надежности снабжения регионов Юга и Дальнего Востока, завершение проекта по укреплению связей Северо-Запада и Центра, выход на новые площадки в рамках проекта внешнего электроснабжения БАМ и Транссиба.

Ключ к надежной работе отрасли – слаженная и профессиональная работа сотен тысяч специалистов. Вместе мы создаем возможности для развития экономики страны, комфортные условия для жизни россиян.

Отдельно хочу поблагодарить наших коллег, которые встретят День энергетика на рабочем месте.

Здоровья Вам, благополучия и неиссякаемой энергии!