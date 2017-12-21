Поздравление Председателя РНК СИГРЭ с Днем Энергетика и Новым 2018 годом

Уважаемые коллеги!

Декабрь для работников электросетевого комплекса России традиционно знаменуется не только подведением итогов года и обсуждением планов на будущее, но и нашим профессиональным праздником – Днем энергетика.

Уходящий 2017 год стал для Российского национального комитета СИГРЭ насыщенным позитивными событиями. Впервые за время существования СИГРЭ, Россия вышла на первое место в Европе и пятое в мире по количеству членов. Сегодня мы уступаем только Китаю, Бразилии, США и Японии. Подписано соглашение о сотрудничестве с Внешэкономбанком. Начато взаимодействие с Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями – KEGOC, с которой мы обсуждаем создание регионального объединения в рамках СИГРЭ. Есть заинтересованность во взаимодействии с Россией по линии СИГРЭ со стороны сетевых компаний Вьетнама, Индии и Турции. Программа Молодежной секции РНК СИГРЭ была признана лучшей на XVIII Саммите HR-Директоров России и СНГ, организованном при участии РСПП, в номинации "Система управления талантами".

Успешно проведены все запланированные на этот год мероприятия научно-технического обмена, в том числе международные. Наряду с традиционной Международной конференцией Исследовательского комитета В5 "Релейная защита и автоматика", прошедшей в рамках выставки "РЗА – 2017", впервые в России состоялся Коллоквиум Исследовательского Комитета D2 "Информационные системы и телекоммуникации". Его посетил Генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам. Совместно с Национальным комитетом СИГРЭ Нидерландов была проведена международная конференция "Цифровая подстанция". По итогам организаторами принято решение проводить мероприятие один раз в два года. Все прошедшие мероприятия привлекли одинаково высокий интерес российских и зарубежных экспертов. В этом, конечно, большая заслуга Подкомитетов РНК СИГРЭ. Благодаря информационным партнерам, мы смогли сделать результаты дискуссий доступными для широкого круга отраслевых специалистов, а в декабрьском номере журнала "Electra", который читают члены СИГРЭ во всем мире, вышел большой материал о Коллоквиуме D2.

В новом интерактивном формате была проведена Отчетная конференция по итогам 46-й Сессии СИГРЭ. В рамках Московского международного салона образования состоялся круглый стол "Профессии будущего в электроэнергетике". Это только основные, самые крупные события. В плане работы Национального комитета, в том числе по молодежной линии, их десятки. Благодарю руководителей и сотрудников организаций – ведущих научно-технических партнеров за усилия, которые вы прилагаете для развития деятельности нашей Ассоциации.

Если говорить о задачах и планах на 2018 год, центральное место займет подготовка российского участия в 47-й Сессии СИГРЭ. Прошлый опыт продемонстрировал, что работа на сессии дает импульс для долгосрочного взаимодействия. Кроме традиционной и обязательной научно-технической программы, в 2016 году был подписан ряд соглашений. Прошли двусторонние встречи по обмену опытом. Коллективный стенд РНК СИГРЭ пользовался вниманием посетителей и участников выставки.

Хочется надеяться, что участие российской делегации в следующей Сессии СИГРЭ будет не менее результативным. Особенно, принимая во внимание, что от России будет представлено рекордное количество докладов – 25 из 30-ти заявленных. В некоторых работах описаны уникальные отечественные разработки и решения.

Ключевой операционной задачей остается более активная работа в международных рабочих группах - это позволяет полностью использовать ресурс СИГРЭ как крупнейшей международной экспертной организации.

Мы с вами живем в интересное время: скорость развития технологий, в первую очередь, цифровых, постоянно ставит нас перед выбором: что будет перспективно для нашей отрасли? Какой путь является оптимальным? В этом смысле коллективная экспертиза, обобщение опыта членов СИГРЭ позволяют если не сформировать единое мнение, то снизить вероятность ошибок. Причем не только самим энергетическим компаниям, но и регуляторам, институтам развития.

Ключ к надежной работе отрасли – слаженное и профессиональное взаимодействие сотен тысяч специалистов. Вместе мы создаем возможности для развития экономики страны, комфортные условия для жизни россиян.

От имени Российского национального комитета СИГРЭ поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим 2018 годом – желаю здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии!

Председатель РНК СИГРЭ

А.Е. Муров