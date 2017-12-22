Приморский филиал ДРСК подводит итоги уходящего года

Сегодня, 22 декабря, профессиональный праздник День энергетика отмечает филиал АО ДРСК "Приморские электрические сети". По традиции, в этот день энергетики вручают награды и грамоты лучшим сотрудникам, подводят итоги 2017 года, поздравляют коллег с профессиональным праздником.

В этом году наградами ко Дню энергетика удостоены 281 работник филиала "Приморские электрические сети". Среди наград дипломы, благодарности, почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства энергетики, ПАО "РусГидро", РаЭл (крупнейшее объединение работодателей ТЭК), администраций Приморского края, г. Владивостока и Уссурийского городского округа, Законодательного собрания Приморья, АО "ДРСК" и филиала "Приморские электрические сети".

Электромонтёр оперативно-выездной бригады 4 р. Валентин Двоенко, работающий в Анучинском районе электрических сетей структурного подразделения Приморские северные электрические сети (СП ПСЭС) отмечен благодарностью министра энергетики Александра Новака. Объединение РаЭл удостоило почетным званием "Заслуженный работник электроэнергетики" Александра Хрумова, начальника службы изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний СП ПСЭС.

- Уходящий год для нашего филиала отмечен серьёзными событиями, - отметил директор филиала "Приморские электрические сети" Сергей Чутенко. - Проделана большая работа в части реализации крупных инвестпроектов. Благодаря усилиям работников филиала обеспечено надежное электроснабжение третьего по счету ВЭФ, полностью выполнены ремонтная и инвестиционная программы и уже намечена большая работа на 2018 год. Выражаю всему коллективу филиала огромную благодарность за проделанную работу и поздравляю всех энергетиков с профессиональным праздником!

Стоит отметить, что в текущем году основные усилия энергетиков были сосредоточены на возведении новых подстанций и линий электропередачи для крупнейшего на Дальнем Востоке сельскохозяйственного кластера в ТОР "Михайловский", началась работа по техприсоединению ТОР "Большой Камень".

В рамках ремонтной программы 2017 года приморским филиалом ДРСК отремонтировано более 900 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 140 трансформаторных подстанций, расчищено 1500 га просек, выполнен текущий ремонт на высоковольтных подстанциях. Проведена реконструкция и увеличена мощность подстанций "Гайдамак" (г. Находка) и "Соловей Ключ" (Надеждинский р-н).

Энергетики приступили к реализации первого этапа проекта электроснабжения участков, выделенных многодетным семьям г. Владивостока в районе бухты Лазурная. Завершены мероприятия для подключения микрорайона "Северный" в Большом Камне, сейчас идет работа по получению разрешительных документов на строительство сетей к микрорайону "Морской".

Сегодня днем в Культурно-развлекательном центре профсоюзов в городе Владивостоке пройдет праздничный концерт ко Дню энергетика, на котором состоится вручение высоких наград работникам приморского филиала ДРСК.