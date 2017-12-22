Продолжаются работы по проекту сооружения подводного HVDC соединения Канада – США

Дочерняя структура канадской энергокомпании Emera – Clean Power Northeast Development – направила запрос в Департамент энергетики США (United States Department of Energy, DoE) о получении президентского разрешения на строительство, присоединение и управление подводным HVDC соединением между Канадой и США – Atlantic Link общей мощностью.

Atlantic Link напряжением ±500 кВ и протяженностью 603 км планируется проложить из Coleson Cove в канадской провинции Нью-Брансуик на побережье Атлантического океана. Соединение свяжет энергосистему Атлантической Канады1 с энергосистемой американского штата Массачусетс, в частности ТЭС Coleson Cove (978 МВт) с центром нагрузки в Бостоне (США). Пропускная способность соединения составит 1 000 МВт. Помимо прокладки подводного кабеля проектом также предусмотрено строительство новых высоковольтных преобразовательных ПС в Coleson Cove и в Плимуте (США).



Atlantic Link позволит передавать в энергосистему США ежегодно до 5,69 ТВтч электроэнергии, выработанной 7-ью новыми ветропарками, строящими или планирующимися к строительству в Нью-Брансуике и Новой Шотландии, и ГЭС, находящимися в собственности канадских энергетических компаний Nalcor Energy и NB Power2. Поставки электроэнергии будут осуществляться по фиксированной цене в течение 20 лет.

Проект Atlantic Link в настоящее время является 100%-ой собственностью Clean Power Northeast Development. При этом NB Power также может участвовать в проекте в качестве миноритарного акционера. Ввод Atlantic Link в эксплуатацию запланирован на конец 2022 г.