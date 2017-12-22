"Росатом" теряет пол-Украины

В 2018 году "Росатом" может потерять не менее половины украинского рынка топлива для АЭС: Киев готов закупать до 55% объемов у американской Westinghouse. Источники “Ъ” говорят, что украинская сторона нарушает долгосрочный контракт, и грозят "последствиями". Но снижение закупок у ТВЭЛ происходит не первый год, и до сих пор топливная компания не обращалась в суд с претензиями к Киеву. При этом, несмотря на постепенный отказ от российского топлива, Украина до сих пор остается крупнейшим зарубежным покупателем топлива у "Росатома".

Украина намерена ускорить переход от российского ядерного топлива для АЭС на поставки американской Westinghouse. Как заявил 21 декабря в Киеве глава минэнерго страны Игорь Насалик, если сейчас россияне (АО ТВЭЛ "Росатома".— “Ъ”) поставляют Украине 60% топлива, а 40% — Westinghouse, то в 2018 году пропорция изменится до 55 на 45 в пользу американцев. Это будет означать, что ТВЭЛ впервые в своей истории потеряет на Украине статус ключевого поставщика.

Но у ТВЭЛ с НАЭК "Энергоатом" (оператор пяти АЭС Украины) с 2010 года действует долгосрочный контракт, по которому, как сообщалось, Украина закупает топливо для не менее чем 12 из 15 реакторов, при этом объемы и графики утверждаются ежегодно. Например, в 2015 году сумма контракта составляла $600 млн, а в 2016 году, по данным отчетности ТВЭЛ, от НАЭК компания получила 30,3 млрд руб. (более $451 млн по средневзвешенному курсу за год), что составило 27% от всей выручки за топливо. В итоге Украина в прошлом году приносила ТВЭЛ уже меньше выручки, чем поставки российским АЭС (34,4 млрд руб.), которые идут в рублях и по внутригрупповым ценам ("Росэнергоатом" также входит в госкорпорацию). За первые десять месяцев 2016 года закупки топлива Киевом у России составили, как сообщалось, $244,3 млн (около 64%), у Westinghouse — $136,9 млн.

В "Росатоме" от официальных комментариев отказались. Но источник “Ъ” в АО ТВЭЛ подтвердил, что по условиям контракта компания обеспечивает поставки топлива "на все АЭС Украины до конца срока их эксплуатации".

Единственный способ сокращения объемов поставок — это нарушение контрактных обязательств со всеми вытекающими последствиями,— говорит собеседник “Ъ”.— Пойдет ли на это украинская сторона?"

При этом он фактически подтвердил, что объем экспорта на Украину опять будет снижен, сославшись на информацию от НАЭК. По словам источника, снижение закупки "обусловлено снижением выработки АЭС, использованием резерва топлива и диспетчерскими ограничениями". О том, какие последствия могут вытекать из нарушения контракта и может ли это привести к обращению в суд или международный арбитраж, собеседник “Ъ” говорить отказался.

"Росатом" и раньше говорил, что считает смену поставщика нарушением контракта "Энергоатомом". Например, об этом заявлял в мае 2016 года вице-президент ТВЭЛ Олег Григорьев, упоминавший о возможном принятии "юридических мер" к украинской стороне после получения уведомления о загрузке топлива Westinghouse на Южно-Украинскую АЭС. А в 2015 году ТВЭЛ искала юристов для Стокгольмского арбитража, где российские компании, например "Газпром", традиционно судятся с клиентами. Почему обещания остались словами, в "Росатоме" никогда не поясняли. Ситуацию осложняет то, что у "Росатома" в подконтрольной Киеву части Донбасса расположен крупный завод "Энергомашспецсталь".

Источник “Ъ”, близкий к "Энергоатому", заявил, что компания "намерена перейти с топлива ТВЭЛ на продукцию Westinghouse в соотношении 50 на 50". Запасов топлива у НАЭК, по его словам, "больше чем на год и два месяца", говорил господин Насалик. Собеседник “Ъ” добавил: "Мы считаем перспективы суда вполне реальными". Но он полагает, что спор нужно переводить в политическую плоскость общих претензий Украины к РФ. "В итоге он станет элементом глобального украинского иска к России, который объединит в том числе претензии Киева от потери имущества и инфраструктуры в Крыму и Донбассе",— поясняет источник “Ъ”.

Руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов предполагает, что российская сторона может обратиться в суд с иском о взыскании убытков, будет возможность требовать и упущенную выгоду. Юрист говорит, что, скорее всего, ТВЭЛ нужно будет обращаться в международный коммерческий арбитраж: вероятность того, что в договоре записаны национальные суды, невелика. Господин Горлатов добавляет, что тяжба в арбитраже — дорогое удовольствие, смысл судиться есть лишь тогда, "когда размер убытков станет критическим".

Источник: Коммерсант