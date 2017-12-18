Служба безопасности "Вологдаэнерго" провела совместный рейд с судебными приставами по взысканию задолженности за электроэнергию

Специалисты службы безопасности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") провели совместно с судебными приставами-исполнителями УФССП России по Вологодской области рейдовое мероприятие по взысканию задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
Такие меры были предприняты в отношении двух организаций-должников: ООО "Энерготранзит Альфа" и АО "Электросеть". На сегодняшний день долг этих двух компаний составляет 127,7 млн. рублей и 15,1 млн. рублей соответственно. В рамках рейда руководителям предприятий были выданы исполнительные документы, подтверждающие, что у данных компаний имеется задолженность за электроэнергию.
Теперь руководители указанных компаний обязаны выполнить требования судебных приставов в соответствии с законодательством РФ "Об исполнительном производстве" и ответить за нарушения, допущенные ими в ходе исполнительного производства.
Так, директор АО "Электросеть" в настоящее время привлекается к административной ответственности по ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ за неисполнение требований судебного пристава, также руководителю данного общества вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ за неисполнение решения суда. В отношении руководителя ООО "Энерготранзит Альфа" выставлено требование о предоставлении документов, необходимых для ареста дебиторской задолженности. Генеральный директор ООО "Энерготранзит Альфа" повторно предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ.
Добавим, что подобные рейды проводятся регулярно, как в Вологде, так и в Вологодской области. Основная задача – своевременно аккумулировать денежные средства для реализации инвестиционных программ и выполнять основную задачу "Вологдаэнерго" – обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей региона.