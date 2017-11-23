Сотрудникам АО "ДВЭУК" вручили ведомственные и корпоративные награды ко Дню энергетика

В головном офисе АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" во Владивостоке состоялось торжественное награждение коллектива по итогам 2017 года и в связи с празднованием Дня энергетика.

За высокий профессионализм, достигнутые результаты в работе, вклад в развитие электроэнергетики Приморского края Благодарность губернатора Приморского края объявлена начальнику службы производственной безопасности Блиновой Татьяне Ивановне и слесарю по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда Екимову Александру Владимировичу.

Отмечая большой личный вклад в развитие электроэнергетики Дальнего Востока, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником, знака АО "ДВЭУК" "За заслуги" удостоены:

Бубнова Ирина Александровна , заместитель генерального директора по экономике и финансам;

, заместитель генерального директора по экономике и финансам; Илларионов Владимир Михайлович , директор по инвестициям;

, директор по инвестициям; Кателла Валерия Валерьевна, начальник службы управления персоналом.

Почетной грамотой АО "ДВЭУК" награждены:

Вопилова Екатерина Александровна , главный специалист службы экономического планирования и бюджетирования;

, главный специалист службы экономического планирования и бюджетирования; Головко Павел Михайлович , главный специалист информационно-технического отдела;

, главный специалист информационно-технического отдела; Екимов Александр Владимирович , слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда;

, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда; Мамонтова Евдокия Владиславна , главный специалист службы управления проектами и технологического присоединения;

, главный специалист службы управления проектами и технологического присоединения; Погонкин Алексей Владимирович , руководитель группы контроля за эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства;

, руководитель группы контроля за эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства; Тычинин Александр Сергеевич , начальник цеха по эксплуатации энергообъектов о. Русский;

, начальник цеха по эксплуатации энергообъектов о. Русский; Хворостянко Сергей Валентинович , начальник информационно-технического отдела;

, начальник информационно-технического отдела; Хиневич Роман Анатольевич , машинист газотурбинных установок 6 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная";

, машинист газотурбинных установок 6 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная"; Хрусталева Ксения Сергеевна , главный специалист группы программного обеспечения;

, главный специалист группы программного обеспечения; Юдакова Анна Валентиновна, главный специалист группы программного обеспечения.

Благодарность АО "ДВЭУК" объявлена:

Васильеву Олегу Викторовичу , начальнику отдела экономической безопасности;

, начальнику отдела экономической безопасности; Демину Сергею Викторовичу , инженеру по автоматизированным системам управления технологическим процессом;

, инженеру по автоматизированным системам управления технологическим процессом; Дорогову Александру Евгеньевичу , машинисту газотурбинных установок 6 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная";

, машинисту газотурбинных установок 6 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная"; Исаченко Дмитрию Григорьевичу , машинисту котлов 5 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная";

, машинисту котлов 5 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная"; Погонкину Михаилу Владимировичу , главному специалисту группы обеспечения энергоресурсов и ремонтов;

, главному специалисту группы обеспечения энергоресурсов и ремонтов; Подмаско Сергею Леонидовичу , машинисту насосных установок 4 разряда;

, машинисту насосных установок 4 разряда; Сентисову Александру Сергеевичу , мастеру Якутского района электрических сетей;

, мастеру Якутского района электрических сетей; Скороходовой Анне Вячеславовне, бухгалтеру - главному специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Кроме того, знаком АО "ДВЭУК" "Участнику строительства энергообъектов на территории Магаданской области" отмечена директор по внутреннему контролю и управлению рисками Бородина Лариса Владимировна.

"Дорогие коллеги! Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем энергетика и наступающим Новым годом! В этот праздничный день желаю Вам успехов в работе, новых интересных идей и неиссякаемой энергии, заставляющей двигаться вперед и брать профессиональные вершины в будущем году! Пусть минувший год запомнится яркими событиями, озарившими нашу жизнь, пусть все надежды на будущий год оправдаются и помогут поверить в собственные силы. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!", – поздравил коллег генеральный директор АО "ДВЭУК" Дмитрий Селютин.