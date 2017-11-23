Сотрудникам АО "ДВЭУК" вручили ведомственные и корпоративные награды ко Дню энергетика

В головном офисе АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" во Владивостоке состоялось торжественное награждение коллектива по итогам 2017 года и в связи с празднованием Дня энергетика.
За высокий профессионализм, достигнутые результаты в работе, вклад в развитие электроэнергетики Приморского края Благодарность губернатора Приморского края объявлена начальнику службы производственной безопасности Блиновой Татьяне Ивановне и слесарю по ремонту газотурбинного оборудования 6 разряда Екимову Александру Владимировичу.
Отмечая большой личный вклад в развитие электроэнергетики Дальнего Востока, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником, знака АО "ДВЭУК" "За заслуги" удостоены:
- Бубнова Ирина Александровна, заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- Илларионов Владимир Михайлович, директор по инвестициям;
- Кателла Валерия Валерьевна, начальник службы управления персоналом.
Почетной грамотой АО "ДВЭУК" награждены:
- Вопилова Екатерина Александровна, главный специалист службы экономического планирования и бюджетирования;
- Головко Павел Михайлович, главный специалист информационно-технического отдела;
- Екимов Александр Владимирович, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда;
- Мамонтова Евдокия Владиславна, главный специалист службы управления проектами и технологического присоединения;
- Погонкин Алексей Владимирович, руководитель группы контроля за эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства;
- Тычинин Александр Сергеевич, начальник цеха по эксплуатации энергообъектов о. Русский;
- Хворостянко Сергей Валентинович, начальник информационно-технического отдела;
- Хиневич Роман Анатольевич, машинист газотурбинных установок 6 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная";
- Хрусталева Ксения Сергеевна, главный специалист группы программного обеспечения;
- Юдакова Анна Валентиновна, главный специалист группы программного обеспечения.
Благодарность АО "ДВЭУК" объявлена:
- Васильеву Олегу Викторовичу, начальнику отдела экономической безопасности;
- Демину Сергею Викторовичу, инженеру по автоматизированным системам управления технологическим процессом;
- Дорогову Александру Евгеньевичу, машинисту газотурбинных установок 6 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная";
- Исаченко Дмитрию Григорьевичу, машинисту котлов 5 разряда Мини-ТЭЦ "Центральная";
- Погонкину Михаилу Владимировичу, главному специалисту группы обеспечения энергоресурсов и ремонтов;
- Подмаско Сергею Леонидовичу, машинисту насосных установок 4 разряда;
- Сентисову Александру Сергеевичу, мастеру Якутского района электрических сетей;
- Скороходовой Анне Вячеславовне, бухгалтеру - главному специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Кроме того, знаком АО "ДВЭУК" "Участнику строительства энергообъектов на территории Магаданской области" отмечена директор по внутреннему контролю и управлению рисками Бородина Лариса Владимировна.
"Дорогие коллеги! Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем энергетика и наступающим Новым годом! В этот праздничный день желаю Вам успехов в работе, новых интересных идей и неиссякаемой энергии, заставляющей двигаться вперед и брать профессиональные вершины в будущем году! Пусть минувший год запомнится яркими событиями, озарившими нашу жизнь, пусть все надежды на будущий год оправдаются и помогут поверить в собственные силы. Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям!", – поздравил коллег генеральный директор АО "ДВЭУК" Дмитрий Селютин.