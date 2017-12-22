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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Архангельской области присвоен ПАО "МРСК Северо-Запада"

Статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Архангельской области присвоен ПАО МРСК Северо-Запада

22 декабря 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО

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Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2017 №1202 статус гарантирующего поставщика (ГП) электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО "Архэнергосбыт" с 1 января 2018 г. присвоен публичному акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети").

Днем ранее, 21 декабря, Наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) "Совет рынка" принял решение о лишении ПАО "Архэнергосбыт" статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, исключении его из реестра субъектов оптового рынка и прекращении в отношении ПАО "Архэнергосбыт" поставки (покупки) электрической энергии и мощности на оптовом рынке.

Напомним, к концу 2017 года задолженность ПАО "Архэнергосбыт" за передачу электроэнергии перед МРСК Северо-Запада составила 3,8 млрд рублей.

Отстранение ПАО "Архэнергосбыт" от работы на рынке стало закономерным решением ситуации тотальных неплатежей сбытовой компании в Архангельской области.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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