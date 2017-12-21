Свыше 900 новых объектов подключены к электросетям Кубаньэнерго в армавирском энергорайоне

С начала года энергетики Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") подключили к электросетям 975 новых объектов суммарной мощностью более 12,5 МВт. Для подключения потребителей специалистами выполнено строительство и реконструкция 18 км линий электропередачи и 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Среди подключенных объектов электроустановки крупных сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств: ряд систем орошения для полива сельхозкультур в селах Отрадо-Ольгинское и Соколовское Гулькевичского района, тепличный комплекс в станице Советская Новокубанского района и другие.

Всего же с начала года в центры и пункты обслуживания потребителей филиала поступило свыше 1000 заявок на технологическое присоединение общей мощностью 29 МВт.

– Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности Кубаньэнерго, которое включает комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Это позволяет ежегодно подключать к электросетям компании сотни новых потребителей, повышать доступность энергетической инфраструктуры, создавать благоприятные условия для социально-экономического развития энергорайона, – отмечает директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Армавирские электрические сети Рустам Магдеев.

Подать заявку на технологическое присоединение можно в разделе "Личный кабинет" на официальном сайте ПАО "Кубаньэнерго". Получить консультацию по вопросам техприсоединения жители могут в центрах и пунктах по работе с потребителями, а также по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-100-15-52.