Утверждена "дорожная карта" по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года

15 декабря 2017 года Правительство Российской Федерации распоряжением № 2834-р утвердило план мероприятий ("дорожную карту") по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года.

"Дорожная карта" разработана в соответствии со Стратегией развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, представляет собой комплекс мероприятий по совершенствованию механизмов государственного регулирования развития в Российской Федерации производств малотоннажной химии и включает в себя шесть основных направлений, по которым будет проводится работа: опережающее развитие продуктов и технологий, стимулирование создания производств малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, стимулирование внутреннего спроса, совершенствование системы стандартизации, поддержка экспорта, мониторинг и прогноз.

Работа над проектом "дорожной карты" проводилась в рамках образованного в Минпромторге России Межведомственного научно-технического совета, в который вошли представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, науки и бизнеса.

В ходе работы были определены приоритетные продуктовые сегменты, для которых характерен высокий потенциал импортозамещения, значительный объем внутреннего рынка и возможность достижения необходимого эффекта масштабирования для обеспечения конкурентоспособности на мировом уровне, к таким направлениям относятся: поверхностно-активные вещества; клеи, герметики (в том числе нефтеполимерные и синтетические смолы); химические вещества для пищевых добавок; катализаторы, инициаторы, ингибиторы, кроме ингибиторов коррозии, катализаторов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; химические средства защиты растений; химические реактивы, растворители; вещества для нефтедобычи и транспортировки нефти по трубопроводам; вещества для водоподготовки; прочие пластики и каучуки специального назначения.

В результате реализации мероприятий "дорожной карты" предполагается сокращение импорта и рост внутреннего производства продукции мало- и среднетоннажной химии, создание условий для формирования и развития современных производств малотоннажной химии, способных конкурировать на внутреннем и мировом рынках.

Реализация предлагаемого Плана мероприятий позволит создать условия для наращивания к 2030 г. внутреннего производства на 1,5 млрд долл. США и снижения доли импорта в потреблении на 13 %.