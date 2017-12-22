В честь Дня энергетика на СарГРЭС прошел день открытых дверей

В честь празднования профессионального праздника Дня энергетика на Саратовской ГРЭС прошел день открытых дверей. Познакомиться с ответственной и сложной профессией, а также посетить старейший энергообъект Саратовского региона – Саратовскую ГРЭС - пришли школьники и студенты.

Открыли серию экскурсий студенты 3 и 4 курса кафедры "Строительство, теплогазоснабжение и энергообеспечение" Саратовского государственного аграрного университета. В течение 2 дней студенты знакомились с историей электрофикации г. Саратова, электро - и теплоснабжения областного центра в настоящее время, а также со спецификой работы энергообъекта. Делегация осталась под большим впечатлением и закрепила свои эмоции желанием вновь посетить объект, но уже в качестве производственной практики.

Саратовскую ГРЭС посетили также школьники ЧОУ "СОШ ЭЕКО" г. Саратова. Энергетики Саратовского филиала "Т Плюс" не однократно проводили в учебном заведении уроки "Безопасности тепла", став для детей друзьями и наставниками в части безопасного нахождения вблизи теплосетевого комплекса. На последнем уроке специалисты компании пригласили ребят, учителей и руководство школы посетить один из энергообъектов и увидеть своими глазами, как производится тепло и электричество. Сдержав свое слово, накануне профессионального праздникам, энергетики провели экскурсию для любознательных школьников. На главном щите ГРЭС ребята выполнили ответственное задание - украсили новогоднюю елку.

Саратовский филиал "Т Плюс" продолжит серию экскурсий для студентов и школьников в Саратова, Энгельса и Балаково. Молодое поколение должно знать высокую социально значимую роль энергетической отрасли и профессию главных хранителей тепла и света – энергетик.