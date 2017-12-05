140 энергетиков ЛуТЭКа награждены отраслевыми и корпоративными знаками отличия в труде

140 работников Лучегорского топливно-энергетического комплекса (ЛуТЭК, филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") награждены министерскими, корпоративными знаками отличия в труде, почетными грамотами региональных органов исполнительной и законодательной власти. Приморская ГРЭС, являющаяся основой структуры ЛуТЭКа, вносит значительный вклад в обеспечение надежного энергоснабжения Приморского и Хабаровского краев - за 11 месяцев 2017 года станцией выработано 4 миллиарда 765 млн кВт*ч электрической энергии, что на 230 млн больше соответствующего периода прошлого года.

Награды вручены на торжественной церемонии чествования лучших представителей энергетической отрасли, состоявшейся во Дворце культуры п. Лучегорск в честь профессионального праздника – Дня энергетика.

За конкретный вклад в выполнение производственных показателей, обеспечение надежной работы Приморской ГРЭС Благодарность министерства энергетики Российской Федерации объявлена электрослесарю цеха тепловой автоматики и измерений станции Алексею Русакову. Благодарность ПАО "РусГидро" - аппаратчику химического цеха Любови Антипенко, инженеру цеха топливоподачи Анне Буториной, диспетчеру железнодорожного цеха Марине Вишняковой, электромонтеру цеха средств диспетчерско-технологического управления Владимиру Пархоменко. Двенадцати энергетикам вручены Почетные грамоты ПАО "РусГидро".

В Книгу Почета АО "ДГК" занесено имя мастера цеха тепловой автоматики и измерений Александра Бондаря. На Доску Почета компании – имена ведущего инженера лаборатории металлов и сварки Анатолия Скрыпника, заместителя начальника цеха гидротехнических сооружений Сергея Шумова. Шестнадцать работников филиала "ЛуТЭК" отмечены Почетными грамотами Дальневосточной генерирующей компании.

Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края награждены приемосдатчик груза и багажа железнодорожного цеха Ольга Кашина и водитель цеха централизованного ремонта Александр Полищук, двенадцати энергетикам объявлена Благодарность.

Большая группа работников награждена Почетными грамотами, Благодарностью филиала "ЛуТЭК" АО "ДГК", местных органов исполнительной и законодательной власти.

Со знаками отличия в труде награжденных, всех энергетиков поздравили директор филиала "ЛуТЭК" Андрей Здоренко, главный инженер Роман Бугаец, а также представители органов власти и управления, политических партий, общественных организаций. Подарком для энергетиков стали выступления лучших коллективов художественной самодеятельности.

