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Новости компаний

14 декабря РОССКАТ провел встречу со студентами Томского Политехнического Университета

14 декабря РОССКАТ провел встречу со студентами Томского Политехнического Университета

25 декабря 2017, 17:40
Рубрика: Новости компаний
Метки: РОССКАТ

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РОССКАТ

РОССКАТ

Представители "РОССКАТ" рассказали студентам университета о истории и производственных мощностях Завода, а так же о перспективе, и принципах работы на кабельном производстве.

АО «РОССКАТ» специализируется на производстве медной катанки, предназначающейся для электротехнической и кабельно-проводниковой продукции (силовой кабель, нефтепогружной кабель, обмоточный провод, контактный провод, медная проволока и т.д.). Компания также производит кабель с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, блок-сополимера пропилена или этилена для нефтяной промышленности. Ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется.

АО «РОССКАТ» - поставщик широкого спектра кабельной продукции. Компания реализует высококачественный силовой кабель, обмоточный провод, медную проволоку и медную катанку. Эти позиции пользуются большим спросом у ведущих промышленных предприятий в России и за границей. Вся продукция РОССКАТа сертифицирована и проходит строжайший контроль качества.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "РОССКАТ"
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