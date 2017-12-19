14 декабря РОССКАТ провел встречу со студентами Томского Политехнического Университета

Представители "РОССКАТ" рассказали студентам университета о истории и производственных мощностях Завода, а так же о перспективе, и принципах работы на кабельном производстве.

АО «РОССКАТ» специализируется на производстве медной катанки, предназначающейся для электротехнической и кабельно-проводниковой продукции (силовой кабель, нефтепогружной кабель, обмоточный провод, контактный провод, медная проволока и т.д.). Компания также производит кабель с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, блок-сополимера пропилена или этилена для нефтяной промышленности. Ассортимент продукции постоянно обновляется и расширяется.

АО «РОССКАТ» - поставщик широкого спектра кабельной продукции. Компания реализует высококачественный силовой кабель, обмоточный провод, медную проволоку и медную катанку. Эти позиции пользуются большим спросом у ведущих промышленных предприятий в России и за границей. Вся продукция РОССКАТа сертифицирована и проходит строжайший контроль качества.