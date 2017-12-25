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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Андрей Муров в День энергетика вручил награды специалистам ФСК ЕЭС

Андрей Муров в День энергетика вручил награды специалистам ФСК ЕЭС

25 декабря 2017, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров вручил награды специалистам компании за особый вклад в развитие магистрального комплекса и заслуги в работе.

Среди наград – звание "Почётный энергетик", грамоты и благодарности Минэнерго России, корпоративные награды компании "Россети" и ФСК ЕЭС.

Всего ко Дню энергетика награждено 505 сотрудников компании.

В своем выступлении А. Муров подчеркнул большое значение вклада каждого из работников в укрепление лидирующих позиций ФСК ЕЭС в отрасли. Компания четвертый год подряд улучшает основные показатели работы, достигнут высокий уровень надёжности и качества услуг.

Глава компании напомнил, что в 2017 году ФСК ЕЭС отмечает 15 лет со дня создания. За годы работы были реализованы масштабные инфраструктурные проекты по электроснабжению потребителей.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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