Андрей Муров в День энергетика вручил награды специалистам ФСК ЕЭС

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров вручил награды специалистам компании за особый вклад в развитие магистрального комплекса и заслуги в работе.

Среди наград – звание "Почётный энергетик", грамоты и благодарности Минэнерго России, корпоративные награды компании "Россети" и ФСК ЕЭС.

Всего ко Дню энергетика награждено 505 сотрудников компании.

В своем выступлении А. Муров подчеркнул большое значение вклада каждого из работников в укрепление лидирующих позиций ФСК ЕЭС в отрасли. Компания четвертый год подряд улучшает основные показатели работы, достигнут высокий уровень надёжности и качества услуг.

Глава компании напомнил, что в 2017 году ФСК ЕЭС отмечает 15 лет со дня создания. За годы работы были реализованы масштабные инфраструктурные проекты по электроснабжению потребителей.