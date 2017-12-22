Анонс RusCable Insider Digest № 65 от 25 декабря 2017 года

RusCable Insider Digest № 65 от 25 декабря 2017 года RusCable Insider Digest № 65 от 25 декабря 2017 года RusCable Insider Digest № 65 от 25 декабря 2017 года

Представляем вниманию читателей последний декабрьский выпуск RusCable Insider Digest № 65. Завершающий номер 2017 года, как и прежде, расскажет обо всех самых главных событиях прошедшей недели в области электроэнергетики, электротехники и кабельной промышленности. В новом выпуске вас ждут громкие новости на темы: развития электросетевого комплекса; подведения итогов уходящего года Павлом Завальным; успешного распространения алюминиевых сплавов в кабельной промышленности и много другое! Также, читайте специальные материалы от RusCable.Ru, в числе которых — громкая история об утилизации некачественной кабельной продукции на 6 млн рублей «Орловским кабельным заводом».

Отдельно, редакция Insider Digest поздравляет с прошедшим Днем энергетика всех профессионалов, трудящихся на благо энергетической отрасли! Благодарим вас за неоценимый вклад во все сферы жизни страны и ее граждан! С праздником!

Обязательно к прочтению



Материалы RusCable.Ru

Арктика

Группа компаний «Россети»

Кабельные заводы

«РОССКАТ» провел в городе Томск «НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ: повышение эксплуатационных характеристик нефтепогружного кабеля»

Проведена модернизация оборудования по производству транспонированных проводов на заводе «Москабельмет - обмоточные провода»

«Сарансккабель» - лауреат конкурса 100 лучших товаров России

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ. Территория поставок - вся Россия

Конференция по промышленной политике в МГТУ им. Н.Э. Баумана

«Камский кабель» получил сертификат на кабели силовые с жилой из алюминиевого сплава 8000 серии

Москабельмет получил лицензию Росгидромет

«ЭМ-КАБЕЛЬ» продолжает движение к успеху

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли России с Днём энергетика. Глава государства отметил, что благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму и компетентности российских энергетиков ведётся строительство новых мощностей и сетевой инфраструктуры, реализуются крупные высокотехнологичные проекты по развитию энергосистем Крыма, Калининградской области и Дальнего Востока.В настоящее время по инициативе ФАС России в правительство внесены 2 законопроекта, расширяющие возможности регулирования в сфере интеллектуальной собственности. Первый – о внесении изменений в статью 1360 Гражданского кодекса, расширяющих основания для использования механизма принудительного лицензирования Правительством Российской Федерации. «Сейчас эта статья предоставляет правительству право принимать решения в целях обеспечения обороны и безопасности. Речь идет о так называемой «выдаче принудительной лицензии», - пояснил начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов. – Мы уточняем эти положения и говорим, что под охраняемыми интересами в том числе понимается «жизнь и здоровье граждан».Этой осенью правительство РФ преподнесло подарок бизнесу, освободив его от платы сетевым компаниям за технологическое присоединение. Экономия предпринимателей, присоединяющих до 150 кВт мощности, измеряется в миллионах рублей. Но участники рынка отмечают, что инициатива, казалось бы, направленная на стимулирование бизнеса, ударит по сетевым компаниям. Последним придется компенсировать дополнительные расходы через рост тарифов на электроэнергию для всех потребителей.В прошлый понедельник на портале RusCable было официально объявлено о том, что 21 марта 2018 года, после трехлетнего перерыва, вновь состоится встреча поставщиков и потребителей RusCableCLUB. Уже в девятый раз портал собирает самых активных, интересных, коммуникабельных, ярких, общительных представителей отрасли для того, чтобы не только отлично провести вечер в кругу коллег, но в непринужденной обстановке расширить свои бизнес-возможности. Вся программа вечера нацелена на новые знакомства и объединение коллег по «цеху»: конкурсы, розыгрыши, ценные призы и памятные подарки для участников встречи.28 ноября, на территории предприятия «Орловский кабельный завод», состоялся процесс утилизации контрафактной кабельной продукции, беспрецедентный по своему масштабу. В течение целого дня, сотрудники завода уничтожали километры кабельной продукции, общей стоимостью свыше 6 миллионов рублей. В качестве наблюдателей были приглашены представители регионального отделения Торгово-промышленной палаты РФ и представители портала RusCable.Ru.Директор фонда «Надежная смена» Артем Королев выступил на VII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» и рассказал о привлечении молодежи к решению проблем Арктического региона России в рамках VI Международного инженерного Чемпионата «CASE-IN».Форум проходил при поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики и собрал 1600 участников из 37 регионов России и зарубежных государств. Организатором Форума выступила Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников».Интерес к Арктике неуклонно растет. Развитие арктической зоны — стратегическая государственная задача. В ее решении важна синергия бизнеса, власти и гражданского общества. Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», который прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 6 декабря 2017 года, ежегодно становится площадкой для диалога всех заинтересованных сторон. Его проведение способствует конструктивному взаимодействию и кооперации в научно-образовательной и социально-экономической сферах.6 декабря в Торгово-промышленной палате состоялась XI Ежегодная торжественная церемония подведения итогов проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2017». Компания «Россети» в очередной раз вошла в число лидеров среди госкомпаний в категории «Гарантированная прозрачность».По итогам проведенного мониторинга центром НРПЗ было проанализировано более 3 млн процедур сектора государственных заказчиков общим объемом 6,45 трлн рублей, а также порядка 2 млн процедур сегмента заказчиков 223-ФЗ объемом 39,21 трлн рублей.Объект построен в Красноярске дочерней структурой компании «Россети» - МРСК Сибири. В формате видеоконференции из Москвы в мероприятии приняли участие Министр энергетики России Александр Новак, врио губернатора Красноярского края Александр Усс и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.Ранее в ходе визита в головной офис компании «Россети» президента России Владимира Путина было отмечено, что настал момент, когда электросетям необходимо сделать качественный скачок в технологическом плане – стать цифровыми.



Сырьевые рынки

Barclays ждет роста цен на медь

Британский инвестбанк Barclays повысил прогноз мировой цены меди в 2018 г. по сравнению с предыдущим прогнозом 5725 долл./тонну, опубликованным ранее. Об этом говорится в сообщении банка.

Средняя цена меди в I кв. следующего года составит 6275 долл./тонну, так что ценовые уровни выше психологически важной отметки 7000 долл./тонну рассматриваются банком как слишком высокие.



ТОП-5 событий российской алюминиевой отрасли в уходящем году

В 2017 году при поддержке Алюминиевой Ассоциации был реализован ряд прорывных проектов и инициатив, которые открывают широкие перспективы для качественного скачка в развитии отечественной промышленности и новых направлений применения алюминия. Мощный импульс укреплению позиций крылатого металла на внутреннем рынке придал утвержденный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым «План мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016-2017 годы». Так как значительную долю в импорте алюминия занимает продукция с добавленной стоимостью, то именно на развитии производственных мощностей и компетенций в этих направлениях внутри страны была сфокусирована работа членов Алюминиевой Ассоциации, которая будет продолжена в 2018 году.



Глобальное энергетическое объединение

Белоруссия откажется от импорта российской электроэнергии

«Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии», — сказал министр, выступая в парламенте.

При этом в «Интер РАО» отметили, что готовы поставлять электроэнергию в Белоруссию, в том числе и помесячно, при условии экономической целесообразности.

За январь-июнь Белоруссия снизила импорт электроэнергии на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,06 миллиарда кВт/ч, всего до января планируется закупить у России 2,56 миллиарда кВт/ч.



Продолжаются работы по проекту сооружения подводного HVDC соединения Канада – США

Atlantic Link напряжением ±500 кВ и протяженностью 603 км планируется проложить из Coleson Cove в канадской провинции Нью-Брансуик на побережье Атлантического океана. Соединение свяжет энергосистему Атлантической Канады1 с энергосистемой американского штата Массачусетс, в частности ТЭС Coleson Cove (978 МВт) с центром нагрузки в Бостоне (США). Пропускная способность соединения составит 1 000 МВт. Помимо прокладки подводного кабеля проектом также предусмотрено строительство новых высоковольтных преобразовательных ПС в Coleson Cove и в Плимуте (США).

Рассказываем обо всем самом важном, что произошло на рынке кабельно-проводниковой продукции, электроэнергетики в России и мире, политике и экономике в целом.

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