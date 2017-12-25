Антон Инюцын: "Страны БРИКС прорабатывают возможность запуска энергоплатформы в следующем году"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в заседании Делового совета при Министре иностранных дел Сергее Лаврове по теме: "Перспективы развития экономического сотрудничества в рамках БРИКС".

Среди участников на заседании присутствовали президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, представители энергокомпаний.

Замминистра подчеркнул, что Министерство энергетики РФ по поручению Президента России не первый год прорабатывает с партнерами удобный формат углубления и расширения сотрудничества в энергетике.

"Наибольший интерес вызвала российская инициатива по запуску Энергетической платформы БРИКС. Цель платформы - развитие широкого диалога по вопросам энергетики между государствами-участниками, включая совместное формирование и верификацию прогнозов и оценок развития мировой энергетики", - сказал замминистра.

Антон Инюцын отметил, что уже сформирована российская часть Энергетической платформы. В ее состав вошли более 40 экспертов из крупнейших энергетических компаний и научно-исследовательских институтов. Координирует их деятельность Министерство энергетики РФ.

"Хотел бы особо отметить, что деятельность платформы будет иметь практический интерес не только для государственных структур, но и для компаний. Объективные оценки и прогнозы развития мировой энергетики, подготовленные странами БРИКС, могли бы существенно снизить инвестиционные риски компаний, позволить углубить стратегическое планирование", - добавил заместитель Министра.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь выразил поддержку в дальнейшей реализации Энергетической платформы БРИКС.

Антон Инюцын подчеркнул, что ключевые тренды в мировой энергетики в этом году обсуждались на крупнейшей международной площадке – Международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"Мы планируем в следующем году на площадке РЭН рассмотреть возможность проведения специальной сессии по БРИКС с участием министров и ведущих энергетических компаний стран объединения", - сказал заместитель Министра энергетики.