Энергетики "Пермэнерго" способствуют реализации в Прикамье федерального проекта по созданию кинотеатров в малых городах

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" обеспечили электроэнергией новый современный кинотеатр в районном центре Чернушка Пермского края.

Отметим, что до недавнего времени в Чернушке не было современного кинотеатра, располагающего аппаратурой для демонстрации фильмов в форматах 2D и 3D. Местные жители сделали обращение в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии с просьбой построить в населенном пункте двухзальный кинотеатр на 160 мест. По данной заявке фонд принял положительное решение.

На средства полученного гранта в Чернушке была оборудована площадка, электроснабжение которой и обеспечили специалисты энергокомпании. Новый кинотеатр некоторое время функционировал в тестовом режиме. После проверки работы всех систем инициаторы проекта приняли решение об официальном открытии нового учреждения культуры.

Теперь жители Чернушки смогут своевременно знакомиться со всеми премьерными новинками, а также классикой отечественной кинематографии.