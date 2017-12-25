ФСК ЕЭС стала лауреатом награды СО ЕЭС за проект по телеуправлению подстанциями

ФСК ЕЭС стала лауреатом учрежденной Системным оператором ЕЭС награды "За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России" по итогам 2017 года. Памятный знак получил Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Применение телеуправления позволяет значительно повысить качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. В частности, обеспечивается кардинальное сокращение, в некоторых случаях – до нескольких минут, длительности производства плановых переключений в электроустановках, а также при предотвращении развития и ликвидации аварий. Минимизируются риски ошибочных действий оперативного персонала, снижаются расходы на оперативное обслуживание.

В 2015-2016 гг. ФСК ЕЭС реализованы пилотные проекты из центров управления сетями филиалов и диспетчерских центров СО ЕЭС оборудованием подстанций 330 кВ "Завод Ильич", 330 кВ "Василеостровская", 220 кВ "Проспект Испытателей" МЭС Северо-Запада и 220 кВ "Поселковая", 220 кВ "Псоу", 220 кВ "Черноморская" МЭС Юга.

В 2017 году утвержден план-график мероприятий по дальнейшей реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами из единого центра управления сетями ФСК ЕЭС и диспетчерских центров СО ЕЭС, предполагающий внедрение технологии на 93 существующих подстанциях Единой национальной электрической сети к 2021 году.