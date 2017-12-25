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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС стала лауреатом награды СО ЕЭС за проект по телеуправлению подстанциями

ФСК ЕЭС стала лауреатом награды СО ЕЭС за проект по телеуправлению подстанциями

25 декабря 2017, 14:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС стала лауреатом учрежденной Системным оператором ЕЭС награды "За значительный вклад в обеспечение надежности режимов ЕЭС России" по итогам 2017 года. Памятный знак получил Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Применение телеуправления позволяет значительно повысить качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы. В частности, обеспечивается кардинальное сокращение, в некоторых случаях – до нескольких минут, длительности производства плановых переключений в электроустановках, а также при предотвращении развития и ликвидации аварий. Минимизируются риски ошибочных действий оперативного персонала, снижаются расходы на оперативное обслуживание.

В 2015-2016 гг. ФСК ЕЭС реализованы пилотные проекты из центров управления сетями филиалов и диспетчерских центров СО ЕЭС оборудованием подстанций 330 кВ "Завод Ильич", 330 кВ "Василеостровская", 220 кВ "Проспект Испытателей" МЭС Северо-Запада и 220 кВ "Поселковая", 220 кВ "Псоу", 220 кВ "Черноморская" МЭС Юга.

В 2017 году утвержден план-график мероприятий по дальнейшей реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами из единого центра управления сетями ФСК ЕЭС и диспетчерских центров СО ЕЭС, предполагающий внедрение технологии на 93 существующих подстанциях Единой национальной электрической сети к 2021 году.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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