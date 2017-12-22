Филиалу "Тулэнерго" вручили премию "Тульский Бизнес-2017"

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" стал лауреатом региональной премии "Тульский Бизнес - 2017" в номинации "За высокое качество и сервис".

В этом году торжественная церемония награждения премией "Тульский Бизнес" прошла в седьмой раз. Заявки на участие в ней подали более 100 компаний, из них 25 - стали лауреатами. Премия расширила свою географию и проходит уже в трех регионах: Тульской, Орловской и Калужской областях.

Вручая филиалу "Тулэнерго" диплом и памятный знак, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Беляшев выразил признательность энергетикам за качество, надежность и большую ответственность в процессе обеспечения электроэнергией потребителей региона.

Заместитель директора по экономике и финансам филиала "Тулэнерго" Эдуард Давыдов поблагодарил организационный комитет за высокую оценку труда коллектива электросетевого предприятия, а также подчеркнул, что и в дальнейшем Тулэнерго продолжит работу по повышению качества организации бизнес-процессов, взаимодействия с клиентами и обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Номинантами премии стали также крупнейшие предприятия оборонной, химической, строительной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности, а также медицинские учреждения, банки, различные организации сферы услуг.