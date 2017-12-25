Кабмин утвердил правила расчета цены на тепло по методу альткотельной

Правительство РФ утвердило правила определения предельного уровня цены на теплоэнергию в рамках новой модели теплоснабжения, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением утверждены правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая его индексацию", — отмечается в сообщении. Постановлением также определяются технико-экономических параметры работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. Решение о внедрении новой модели теплоснабжения в отдельных населенных пунктах (за исключением городов федерального значения) будет приниматься по согласованию с местными и региональными властями и не является обязательным для регионов.

Там, где будет введена новая модель, все тарифы в теплоснабжении для конечного потребителя перестанут регулироваться государством, как это было ранее. На основе утвержденной государством методологии будет рассчитываться только предельная цена на тепло для потребителя. Расчеты будут строиться исходя из того, сколько бы потребитель заплатил за тепло, если бы получал его не от централизованного теплоснабжения, а от альтернативного теплоисточника, котельной.

Предполагается, что рассчитанный на основе правил "потолок" цены на теплоэнергию, ограничит нерегулируемые цены для конечных потребителей, поскольку выше этой планки теплоснабжающая организация не вправе поднимать цену для потребителя. За правильностью формирования тарифа будет следить Федеральная антимонопольная служба.

Источник: РИА Новости